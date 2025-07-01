Ці 4 знаки Зодіаку притягують удачу як магніт: хто в списку?

Телець

Тельці мають вроджене чуття на вигідні можливості. Вони рідко ризикують без потреби, але щойно ухвалюють рішення, удача стає на їхній бік.

Особливо щастить їм у фінансових питаннях: гроші люблять Тельців. Їхня завзятість і вміння чекати роблять їх справжніми магнітами для успіху.

Лев

Леви - улюбленці Всесвіту. Їхній магнетизм, упевненість і яскрава енергетика привертають не тільки людей, а й щасливі події.

Леви часто опиняються в центрі уваги, і навіть у складних ситуаціях удача допомагає їм виходити переможцями. Їм щастить у кар'єрі, коханні та навіть випадкових шансах.

Стрілець

Стрільці - справжні улюбленці долі. Їхній оптимізм, авантюризм і віра в краще допомагають їм буквально приворожити удачу.

Подорожі, нові знайомства, ризиковані ідеї - все це часто обертається для них несподіваним успіхом. Удача йде поруч зі Стрільцями, коли вони йдуть за своєю мрією.

Терези

Терези - знаки гармонії, і Всесвіт часто дарує їм приємні сюрпризи. Їхнє вміння знайти баланс і уникати конфліктів допомагає їм опинятися у виграшних ситуаціях.

Навіть коли інші втрачають рівновагу, Терези якимось чином ухиляються від проблем і йдуть далі. Удача любить їхню легкість і дипломатичність.