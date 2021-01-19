Тщательная чистка: как Белый дом готовят к переезду Байдена

В среду, 20 января, в США состоится инаугурация Джо Байдена на посту президента. В этот день он сменит Дональда Трампа в Белом доме - резиденции президента США.

О том, как проходит подготовка к переезду Байдена, сообщает BBC.

Сейчас в Белом доме идет подготовка к переезду семьи и администрации Байдена. В результате смены президентов в администрацию Байдена должны быть назначены около 4 тысяч чиновников. При этом около 1,1 тысячи позиций требуют утверждение Сената.

Политические документы, инструктажи и артефакты за время президентства Трампа будут переданы в Национальный архив. Здесь они будут храниться в тайне в течение 12 лет, если их не рассекретит сам президент.

Мебель и большинство произведений искусства в Белом доме принадлежат правительству и останется в помещениях. Другие предметы, такие как фотографии президента, которые висят в коридоре, уберут.

"Сотрудники уже начали выносить некоторые предметы из здания. Личные вещи Трампов, такие как одежда, ювелирные изделия и другие предметы, перевезут в их нового дома - скорее всего, в Мар-а-Лаго во Флориде. И в этом году Белый дом очень тщательно уберут", - сообщает издание.

Отмечается, что новые первые семьи обычно делают ремонт в Белом доме на свой вкус.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп планирует эффектно покинуть Белый дом. В его честь проведут оружейный салют, а также планируется митинг.

Отметим, инаугурация Байдена состоится в Вашингтоне завтра, 20 января. Подробнее о церемонии инаугурации читайте в материале РБК-Украина.