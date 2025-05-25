Тшасковський не відмовився від підтримки вступу України в НАТО

Про це йшлося під час розмови Менцена з Тшасковським і ще одним кандидатом на президентських виборах - Каролем Навроцьким. Бесіда вийшла в ефір на YouTube-каналі Менцена.

Що передбачає "Менценівська вісімка"

Менцен представив перелік із восьми пунктів, який, за його словами, має допомогти його виборцям визначитися, кого підтримати у другому турі.

Серед вимог - фіскальні обмеження, захист готівкових розрахунків, свобода володіння зброєю, а також позиція щодо України.

Зокрема, пункти 4 та 5 звучали так:

"Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України".

"Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО".

Кароль Навроцький заявив, що підтримує всі пункти декларації. Натомість Рафал Тшасковський погодився лише з чотирма.

Він виступив проти підвищення податків, за свободу готівкових розрахунків та право поляків на володіння зброєю. Також підтримав тезу, що польські військові мають залишатися в країні - для захисту східного флангу НАТО.

Позиція щодо України

Попри це, Тшасковський чітко заявив: він підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу. За його словами, сильна Україна в НАТО — це запорука безпеки не лише Києва, а й Варшави.

"Я дуже добре знаю Путіна. Він розуміє лише мову сили. Юзеф Пілсудський ще сто років тому говорив, що якби у нас була буферна держава, Росія б об неї зуби зламала", - заявив кандидат.

Він підкреслив, що зараз мова не йде про негайний вступ України до НАТО, однак це має залишатися довгостроковою метою.

Менцен, своєю чергою, розкритикував ідею приєднання України до Альянсу, назвавши її "небезпечною для Польщі", оскільки, на його думку, це може втягнути країну у війну з Росією.