Тшасковський чи Навроцький? Кому опитування віддають перемогу на виборах у Польщі

Так, у Польщі триває запекла боротьба за президентське крісло. За нього змагаються Рафал Тшасковський (Громадянська коаліція) та Кароль Навроцький (підтримується партією "Право та справедливість").

Другий тур виборів відбудеться вже 1 червня.

При цьому поки незрозуміло, хто отримає перемогу, адже згідно з останнім опитуванням Opinia24 для RMF FM, шанси обох кандидатів майже рівні і вирішальними можуть стати голоси тих, хто досі не визначився.

Мінімальна перевага Тшасковського

Опитування показує, що 47,5% поляків готові проголосувати за Рафала Тшасковського, а 45,9% - за Кароля Навроцького. Ще 6,6% не визначилися зі своїм вибором. Це означає, що остаточний результат може змінитись буквально в останні дні кампанії.

Динаміка підтримки кандидатів

Підтримка Тшасковського за останні місяці зменшилася: у грудні 2024 року вона становила 48,9%, у березні - 52,1%, а тепер - 47,5%.

У той час як Навроцький значно покращив свої позиції: з 34,1% у грудні до 45,9% зараз.

Це зростання відбулося незважаючи на чисельні скандали, зокрема звинувачення у непрозорому придбанні нерухомості та інші медійні суперечки. Аналітики зазначають, що кандидат зумів мобілізувати електорат, зокрема молодь та сільських виборців.

Очікувана явка на вибори президента Польщі

Очікується, що явка виборців складе близько 70%.

При цьому більшу активність демонструють жінки (75% проти 65% чоловіків), особи віком від 60 років (79%) та виборці з вищим освітою (81%).

А ось молодь (18-29 років) менш зацікавлена ​​у голосуванні - явка в цій групі прогнозується на рівні 55%. Саме низька мобілізація молоді може стати вирішальним фактором в другому турі виборів, який відбудеться 1 червня.

Хто зміг переконати виборців Менцена

У першому турі президентських виборів у Польщі третє місце за рівнем підтримки посів Славомір Менцен - кандидат від правої партії Конфедерація, який набрав 14,81% голосів. Тепер його електорат може стати вирішальним.

Згідно з опитуванням, більшість виборців Менцена - 83% - готові підтримати Кароля Навроцького, якого підтримує партія "Право і справедливість".

Натомість лише 13% готові віддати свій голос за кандидата від Громадянської коаліції Рафала Тшасковського.

Соціальний портрет виборців

Молодь (18–29 років) : 53% - за Навроцького, 40% - за Тшасковського.

Особи 40-49 років : 59% - за Тшасковського, 34% - за Навроцького.

Особи 60+ років: розрив мінімальний - 49% проти 47% на користь Навроцького.

Освіта і місце проживання

Виборці з вищою освітою : 62% підтримують Тшасковського, 31% - Навроцького.

Виборці із середньою освітою : 49% - за Навроцького, 45% - за Тшасковського.

Сільські жителі : 58% - за Навроцького, 31% - за Тшасковського.

Місця середнього розміру: 68% - за Тшасковського, 32% - за Навроцького.

Гендерна різниця у вподобаннях

Жінки схильні підтримувати Тшасковського (52%), тоді як чоловіки частіше обирають Навроцького (54%).

Опитування: як і коли проводилося

Опитування було проведено Opinia24 на замовлення RMF FM з 25 по 27 травня 2025 року. Вибірка охопила 1000 повнолітніх жителів Польщі, а метод - комп'ютеризоване телефонне інтерв'ю (CATI). Дослідження відбувалося вже після дебатів кандидатів, масових маршів та консультацій зі Славомиром Менценом.