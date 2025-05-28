Тшасковський чи Навроцький? Кому опитування віддають перемогу на виборах у Польщі

Нове опитування перед другим туром президентських виборів у Польщі показало, що кандидати йдуть майже врівень та розрив між ними мінімальний.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати опитування, яку проводила компанія Opinia24 на замовлення RMF FM з 25 по 27 травня 2025 року.
Так, у Польщі триває запекла боротьба за президентське крісло. За нього змагаються Рафал Тшасковський (Громадянська коаліція) та Кароль Навроцький (підтримується партією "Право та справедливість").
Другий тур виборів відбудеться вже 1 червня.
При цьому поки незрозуміло, хто отримає перемогу, адже згідно з останнім опитуванням Opinia24 для RMF FM, шанси обох кандидатів майже рівні і вирішальними можуть стати голоси тих, хто досі не визначився.
Опитування показує, що 47,5% поляків готові проголосувати за Рафала Тшасковського, а 45,9% - за Кароля Навроцького. Ще 6,6% не визначилися зі своїм вибором. Це означає, що остаточний результат може змінитись буквально в останні дні кампанії.
Підтримка Тшасковського за останні місяці зменшилася: у грудні 2024 року вона становила 48,9%, у березні - 52,1%, а тепер - 47,5%.
У той час як Навроцький значно покращив свої позиції: з 34,1% у грудні до 45,9% зараз.
Це зростання відбулося незважаючи на чисельні скандали, зокрема звинувачення у непрозорому придбанні нерухомості та інші медійні суперечки. Аналітики зазначають, що кандидат зумів мобілізувати електорат, зокрема молодь та сільських виборців.
Очікується, що явка виборців складе близько 70%.
При цьому більшу активність демонструють жінки (75% проти 65% чоловіків), особи віком від 60 років (79%) та виборці з вищим освітою (81%).
А ось молодь (18-29 років) менш зацікавлена у голосуванні - явка в цій групі прогнозується на рівні 55%. Саме низька мобілізація молоді може стати вирішальним фактором в другому турі виборів, який відбудеться 1 червня.
У першому турі президентських виборів у Польщі третє місце за рівнем підтримки посів Славомір Менцен - кандидат від правої партії Конфедерація, який набрав 14,81% голосів. Тепер його електорат може стати вирішальним.
Згідно з опитуванням, більшість виборців Менцена - 83% - готові підтримати Кароля Навроцького, якого підтримує партія "Право і справедливість".
Натомість лише 13% готові віддати свій голос за кандидата від Громадянської коаліції Рафала Тшасковського.
Молодь (18–29 років): 53% - за Навроцького, 40% - за Тшасковського.
Особи 40-49 років: 59% - за Тшасковського, 34% - за Навроцького.
Особи 60+ років: розрив мінімальний - 49% проти 47% на користь Навроцького.
Виборці з вищою освітою: 62% підтримують Тшасковського, 31% - Навроцького.
Виборці із середньою освітою: 49% - за Навроцького, 45% - за Тшасковського.
Сільські жителі: 58% - за Навроцького, 31% - за Тшасковського.
Місця середнього розміру: 68% - за Тшасковського, 32% - за Навроцького.
Жінки схильні підтримувати Тшасковського (52%), тоді як чоловіки частіше обирають Навроцького (54%).
Опитування було проведено Opinia24 на замовлення RMF FM з 25 по 27 травня 2025 року. Вибірка охопила 1000 повнолітніх жителів Польщі, а метод - комп'ютеризоване телефонне інтерв'ю (CATI). Дослідження відбувалося вже після дебатів кандидатів, масових маршів та консультацій зі Славомиром Менценом.
Раніше ми писали, як скандали вплинули на рейтинги Рафала Тшасковського і Кароля Навроцького, чию підтримку отримали прихильники Конфедерації та яку роль відіграє українське питання у передвиборчій боротьбі в Польщі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, чому цьогорічні президентські вибори важливі для Польщі, та хто з кандидатів може бути більш конструктивним у відносинах з Україною.