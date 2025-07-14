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Цей шкідник зараз атакує городи: як врятувати огірки та помідори від павутинного кліща

Понеділок 14 липня 2025 10:03
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Цей шкідник зараз атакує городи: як врятувати огірки та помідори від павутинного кліща Як боротися з павутинним кліщем народними методами (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Якщо на вашій ділянці чи у теплиці огірки та помідори раптом почали в’янути без видимих причин, можливо, їх атакує павутинний кліщ. Цей майже непомітний шкідник може за лічені дні завдати серйозної шкоди рослинам.

РБК-Україна пояснює, як помітити кліща, а також чим можна обробити рослини в домашніх умовах, щоб зупинити розповсюдження шкідника.

Як розпізнати павутинного кліща і почати боротьбу

Павутинний кліщ дуже маленький - близько 1 мм у довжину, тому помітити його одразу складно. Перші ознаки ураження - рослини починають слабшати і в’янути.

Визначити, чи саме кліщ шкодить овочам, можна за кількома характерними симптомами:

по-перше, з нижнього боку листя з’являється тонка, майже прозора павутинка;

по-друге, на листках з’являються маленькі світлі плями, які з часом призводять до засихання і опадання листя;

по-третє, іноді можна побачити крихітних шкідників з червонуватим тілом і лапками.

Якщо ви виявили ці ознаки, не відкладайте боротьбу - чим раніше почнете обробку, тим більше шансів зберегти врожай.

Цей шкідник зараз атакує городи: як врятувати огірки та помідори від павутинного кліщаПавутинний кліщ дуже маленький та його складно помітити неозброєним оком (фото: Вікіпедія)

Часниковий настій

Часник містить природні речовини, які відлякують шкідників. Щоб приготувати настій, залийте 200 грамів часнику 10 літрами води і настоюйте добу. Обприскуйте рослини з обох сторін листя, щоб знищити кліща.

Настій лушпиння цибулі

Лушпиння цибулі також має сильні протимікробні властивості. Залийте 100 грамів лушпиння 10 літрами гарячої води і дайте настоятися до темного кольору. Обробляйте рослини для захисту від шкідника та зміцнення листя.

Перекис водню

Перекис водню допомагає знищити кліщів і запобігти інфекціям на рослинах. Розведіть 2 столові ложки 3%-го перекису в одному літрі води. Обприскуйте огірки і помідори кожні кілька днів, залежно від погоди.

Нашатирний спирт

Нашатирний спирт діє як ефективний засіб від кліщів, знищуючи їх і відлякуючи. Для обробки розведіть 1 столову ложку спирту в 10 літрах води. Обробляйте рослини регулярно, щоб уникнути поширення шкідника.

Підвищення вологості повітря

Паутинний кліщ не переносить вологе середовище, тому зволоження допомагає боротися з ним. Регулярне обприскування водою і підтримка вологості знижують активність кліщів. Також проріджуйте посадки і видаляйте пошкоджене листя, щоб полегшити доступ повітря.

Регулярне застосування цих простих методів допоможе вам захистити огірки та помідори від паутинного кліща та зберегти врожай. Народні засоби не шкодять рослинам і є доступними для кожного господаря. Головне - не зволікати і діяти одразу після виявлення шкідника.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів Gardeners Path, Southern Living, "Агроному".

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Сад і огород Рослини Шкідники Кліщ
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