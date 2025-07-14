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Этот вредитель сейчас атакует огороды: как спасти огурцы и помидоры от паутинного клеща

Понедельник 14 июля 2025 10:03
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Этот вредитель сейчас атакует огороды: как спасти огурцы и помидоры от паутинного клеща Как бороться с паутинным клещом народными методами (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Если на вашем участке или в теплице огурцы и помидоры вдруг начали вянуть без видимых причин, возможно, их атакует паутинный клещ. Этот почти незаметный вредитель может за считанные дни нанести серьезный вред растениям.

РБК-Украина объясняет, как заметить клеща, а также чем можно обработать растения в домашних условиях, чтобы остановить распространение вредителя.

Как распознать паутинного клеща и начать борьбу

Паутинный клещ очень маленький - около 1 мм в длину, поэтому заметить его сразу сложно. Первые признаки поражения - растения начинают ослабевать и увядать.

Определить, именно клещ вредит овощам, можно по нескольким характерным симптомам:

во-первых, с нижней стороны листьев появляется тонкая, почти прозрачная паутинка;

во-вторых, на листьях появляются маленькие светлые пятна, которые со временем приводят к засыханию и опадению листьев;

в-третьих, иногда можно увидеть крошечных вредителей с красноватым телом и лапками.

Если вы обнаружили эти признаки, не откладывайте борьбу - чем раньше начнете обработку, тем больше шансов сохранить урожай.

Этот вредитель сейчас атакует огороды: как спасти огурцы и помидоры от паутинного клещаПаутинный клещ очень маленький и его сложно заметить невооруженным глазом (фото: Википедия)

Чесночный настой чеснока

Чеснок содержит природные вещества, которые отпугивают вредителей. Чтобы приготовить настой, залейте 200 граммов чеснока 10 литрами воды и настаивайте сутки. Опрыскивайте растения с обеих сторон листьев, чтобы уничтожить клеща.

Настой шелухи луковой шелухи

Шелуха лука также обладает сильными противомикробными свойствами. Залейте 100 граммов шелухи 10 литрами горячей воды и дайте настояться до темного цвета. Обрабатывайте растения для защиты от вредителя и укрепления листьев.

Перекись водорода

Перекись водорода помогает уничтожить клещей и предотвратить инфекции на растениях. Разведите 2 столовые ложки 3%-й перекиси в одном литре воды. Опрыскивайте огурцы и помидоры каждые несколько дней, в зависимости от погоды.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт действует как эффективное средство от клещей, уничтожая их и отпугивая. Для обработки разведите 1 столовую ложку спирта в 10 литрах воды. Обрабатывайте растения регулярно, чтобы избежать распространения вредителя.

Повышение влажности воздуха

Паутинный клещ не переносит влажную среду, поэтому увлажнение помогает бороться с ним. Регулярное опрыскивание водой и поддержание влажности снижают активность клещей. Также прореживайте посадки и удаляйте поврежденные листья, чтобы облегчить доступ воздуха.

Регулярное применение этих простых методов поможет вам защитить огурцы и помидоры от паутинного клеща и сохранить урожай. Народные средства не вредят растениям и доступны для каждого хозяина. Главное - не медлить и действовать сразу после обнаружения вредителя.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы с сайтов Gardeners Path, Southern Living, "Агроному".

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