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"Це час для сміливості". МЗС Британії просить США дозволити удари Storm Shadow по РФ

Фото: міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі закликав США дати "зелене світло" Україні на удари по цілях на території Росії. На його думку, зараз саме час виявити сміливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що на конференції лейбористів у Ліверпулі міністр заявив, що проблеми війни в Україні стануть глибшими та суворішими, особливо наприкінці 2025-го та в 2026 році.

"Тож це критичний час для сміливості, терпіння та стійкості від імені союзників, які підтримують Україну", - зазначив він, очевидно звертаючись до Білого дому, який досі стурбований ризиками застосування Storm Shadow для ударів по Росії.

Леммі підкреслив, що Україна та союзники обговорюють, що ще треба для допомоги, окрім спроб утримати лінію фронту на сході.

"Я, як міністр закордонних справ, звичайно, не коментуватиму подробиці операції, тому що це може тільки допомогти Путіну. Але між союзниками в режимі реального часу йде обговорення того, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими", - додав він.

На якій стадії переговори про удари по Росії

Днями президент України Володимир Зеленський знову закликав американського колегу Джо Байдена дозволити завдавати далекобійні удари по російській території. Його заклик пролунав перед зустріччю у четвер у Нью-Йорку. За його словами, питання досі не вирішене, незважаючи на те, що британський прем'єр Кір Стармер особисто його лобіював на зустрічі із президентом США.

Британія передала ракети Storm Shadow, але європейські партнери та США мають надати свій дозвіл на удари по російській території. Відомо, що ракети використовують американську систему наведення та радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше The Guardian писав, що Україна нібито отримала дозвіл на удари далекобійними ракетами у російському тилу, але про це не було оголошено офіційно. Проте українська сторона досі наполягає на знятті обмежень.

За словами Зеленського, далекобійність потрібна і терміново. Очікується, що ця тема стане однією з основних у рамках його поїздки до США.

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