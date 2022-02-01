Церковные иерархи: кому больше всего доверяют украинцы

Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию доверяют 33,5% опрошенных, не доверяют - 28,5%, патриарху Киевскому и всей Руси-Украины Филарету - соответственно 35% и 20%. Верховному архиепископу Киево-Галицкому Святославу (Шевчуку) - соответственно 36% и 12,5%, вселенскому патриарху Варфоломею - соответственно 33% и 15%, папе Римскому Франциску - соответственно 42% и 15%.

Отрицательный баланс доверия-недоверия лишь в отношении к патриарху Московскому Кириллу. Уровень доверия к нему упал с 38% в довоенном 2013 году до нынешних 19%, а уровень недоверия вырос с 25% до 42%.

"Исследование динамики этого показателя доказывает, что главным фактором падения доверия к нему является открытая поддержка Московским патриархатом и лично патриархом агрессивных действий России в отношении Украины", - отмечают социологи.

Опрос Центра Разумкова проведен с 12 по 19 ноября 2021 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3%.