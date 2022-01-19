Церемония вручения премии "Grammy" пройдет в Лас-Вегасе: названа дата
64-я ежегодная церемония вручения премии "Grammy" состоится в Лас-Вегасе 3 апреля. Она будет транслироваться в прямом эфире с MGM Grand Garden Arena.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организаторов.
Изначально мероприятие должно было пройти 31 января в Лос-Анджелесе, но его перенесли в Лос-Вегас на 3 апреля.
"Мы рады впервые привезти Grammy в Лас-Вегас и устроить шоу мирового уровня. С того момента, как мы объявили о переносе первоначальной даты шоу, мы были завалены искренними сообщениями о поддержке и солидарности со стороны артистического сообщества", - говорится в заявлении.
Как известно, церемонию вручения премии "Grammy" в 2022 году перенесли из-за распространения штамма "Омикрон" в Лос-Анджелесе.
"Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно работают над созданием нашего шоу, остаются нашим главным приоритетом. Учитывая неопределенность вокруг варианта Omicron, проведение шоу 31 января просто сопряжено со слишком большим риском", - сообщали ранее организвторы.
Напомним о претендентах премии Grammy в 2022 году. Список номинантов во всех категориях можно увидеть на нашем сайте.