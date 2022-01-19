ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Церемония вручения премии "Grammy" пройдет в Лас-Вегасе: названа дата

Новина українською →
США, Среда 19 января 2022 00:50
Церемония вручения премии "Grammy" пройдет в Лас-Вегасе: названа дата Фото: известна дата и место проведения церемонии вручения Grammy (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

64-я ежегодная церемония вручения премии "Grammy" состоится в Лас-Вегасе 3 апреля. Она будет транслироваться в прямом эфире с MGM Grand Garden Arena.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организаторов.

Изначально мероприятие должно было пройти 31 января в Лос-Анджелесе, но его перенесли в Лос-Вегас на 3 апреля.

"Мы рады впервые привезти Grammy в Лас-Вегас и устроить шоу мирового уровня. С того момента, как мы объявили о переносе первоначальной даты шоу, мы были завалены искренними сообщениями о поддержке и солидарности со стороны артистического сообщества", - говорится в заявлении.

Как известно, церемонию вручения премии "Grammy" в 2022 году перенесли из-за распространения штамма "Омикрон" в Лос-Анджелесе.

"Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно работают над созданием нашего шоу, остаются нашим главным приоритетом. Учитывая неопределенность вокруг варианта Omicron, проведение шоу 31 января просто сопряжено со слишком большим риском", - сообщали ранее организвторы.

Напомним о претендентах премии Grammy в 2022 году. Список номинантов во всех категориях можно увидеть на нашем сайте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год