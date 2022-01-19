Церемонія вручення премії "Grammy" пройде в Лас-Вегасі: названа дата

64-та щорічна церемонія вручення премії "Grammy" відбудеться в Лас-Вегасі 3 квітня. Вона буде транслюватися в прямому ефірі з MGM Grand Garden Arena.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організаторів.

Спочатку захід мав пройти 31 січня в Лос-Анджелесі, але його перенесли в Лос-Вегас на 3 квітня.

"Ми раді вперше привезти Grammy в Лас-Вегас і влаштувати шоу світового рівня. З того моменту, як ми оголосили про перенесення початкової дати шоу, ми були завалені щирими повідомленнями про підтримку і солідарність з боку артистичної спільноти", - йдеться в заяві.

Як відомо, церемонію вручення премії " Grammy "в 2022 році перенесли через поширення штаму" Омікрон" в Лос-Анджелесі.