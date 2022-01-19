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Церемонія вручення премії "Grammy" пройде в Лас-Вегасі: названа дата

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США, Середа 19 січня 2022 00:50
Церемонія вручення премії "Grammy" пройде в Лас-Вегасі: названа дата Фото: відома дата і місце проведення церемонії вручення Grammy (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

64-та щорічна церемонія вручення премії "Grammy" відбудеться в Лас-Вегасі 3 квітня. Вона буде транслюватися в прямому ефірі з MGM Grand Garden Arena.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організаторів.

Спочатку захід мав пройти 31 січня в Лос-Анджелесі, але його перенесли в Лос-Вегас на 3 квітня.

"Ми раді вперше привезти Grammy в Лас-Вегас і влаштувати шоу світового рівня. З того моменту, як ми оголосили про перенесення початкової дати шоу, ми були завалені щирими повідомленнями про підтримку і солідарність з боку артистичної спільноти", - йдеться в заяві.

Як відомо, церемонію вручення премії " Grammy "в 2022 році перенесли через поширення штаму" Омікрон" в Лос-Анджелесі.

"Здоров'я та безпека членів нашої музичної спільноти, живої публіки та сотень людей, які невпинно працюють над створенням нашого шоу, залишаються нашим головним пріоритетом. Враховуючи невизначеність навколо варіанту Omicron, проведення шоу 31 Січня просто пов'язане із занадто великим ризиком", - повідомляли раніше організатори.

Нагадаємо про претендентах премії Grammy в 2022 році. Список номінантів у всіх категоріях можна побачити на нашому сайті.

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