Яценюк выступает за немедленную денонсацию соглашения о Азовском море и внедрение санкций против РФ

Фото: Арсений Яценюк (nfront.org.ua)

Яценюк отметил, что РФ прибегает к новым формам агрессии в Азовском и Черном морях

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк выступает за немедленную денонсацию соглашения о Азовском море и внедрение действенных санкций против Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в Facebook после сообщения об очередной эскалации на Азове, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

"У НАТО нет другого варианта остановить глобальную дестабилизацию, кроме как внедрить действенные санкции против России. Москву можно и нужно нейтрализовать экономическим давлением. Чтобы предотвратить большую беду", - подчеркнул Яценюк.

Он также отметил, что РФ прибегает к новым формам агрессии в Азовском и Черном морях.

"Москву не останавливает однозначное осуждение со стороны международного сообщества. Россияне откровенно пренебрегают международным морским правом", - добавил Яценюк.

По словам Яценюка, планы Кремля давно понятны, "они объявили войну не только Украине, а и всему цивилизованному миру".

"Мы должны немедленно денонсировать соглашение о Азовском море от 2003 года. Украина не имеет другого выбора, кроме как обороняться от агрессора. Сдерживать его оружием. Бить его усилением санкций", - подчеркнул лидер "Народного фронта".