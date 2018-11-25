Яценюк выступает за немедленную денонсацию соглашения о Азовском море и внедрение санкций против РФ

Яценюк отметил, что РФ прибегает к новым формам агрессии в Азовском и Черном морях
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк выступает за немедленную денонсацию соглашения о Азовском море и внедрение действенных санкций против Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в Facebook после сообщения об очередной эскалации на Азове, сообщает пресс-служба "Народного фронта".
"У НАТО нет другого варианта остановить глобальную дестабилизацию, кроме как внедрить действенные санкции против России. Москву можно и нужно нейтрализовать экономическим давлением. Чтобы предотвратить большую беду", - подчеркнул Яценюк.
Он также отметил, что РФ прибегает к новым формам агрессии в Азовском и Черном морях.
"Москву не останавливает однозначное осуждение со стороны международного сообщества. Россияне откровенно пренебрегают международным морским правом", - добавил Яценюк.
По словам Яценюка, планы Кремля давно понятны, "они объявили войну не только Украине, а и всему цивилизованному миру".
"Мы должны немедленно денонсировать соглашение о Азовском море от 2003 года. Украина не имеет другого выбора, кроме как обороняться от агрессора. Сдерживать его оружием. Бить его усилением санкций", - подчеркнул лидер "Народного фронта".