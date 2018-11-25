Яценюк виступає за негайну денонсацію угоди про Азовське море і впровадження санкцій проти РФ

Фото: Арсеній Яценюк (nfront.org.ua)

Яценюк зазначив, що РФ вдається до нових форм агресії в Азовському і Чорному морях

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк виступає за негайну денонсацію угоди про Азовське море і впровадження дієвих санкцій проти Російської Федерації. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook після повідомлення про чергову ескалацію на Азові, повідомляє прес-служба "Народного фронту".

"У держав НАТО немає іншого варіанту зупинити глобальну дестабілізацію, окрім як впровадити дієві санкції проти Росії. Москву можна й треба нейтралізувати економічним тиском. Щоб запобігти більшій біді", - наголосив Яценюк.

Він також зазначив, що РФ вдається до нових форм агресії в Азовському і Чорному морях.

"Москву не зупиняє однозначний осуд з боку міжнародного співтовариства. Росіяни відверто нехтують міжнародним морським правом", - додав Яценюк.

За словами Яценюка, плани Кремля давно зрозумілі, "вони оголосили війну не лише Україні, а й всьому цивілізованому світу".

"Ми повинні негайно денонсувати угоду про Азовське море від 2003 року. Україна не має іншого вибору, окрім як оборонятися від агресора. Стримувати його зброєю. Бити його посиленням санкцій", - наголосив лідер "Народного фронту".