ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Яценюк виступає за негайну денонсацію угоди про Азовське море і впровадження санкцій проти РФ

Новини » Політика    25.11.2018 - 14:52
Яценюк виступає за негайну денонсацію угоди про Азовське море і впровадження санкцій проти РФ
Фото: Арсеній Яценюк (nfront.org.ua)

Яценюк зазначив, що РФ вдається до нових форм агресії в Азовському і Чорному морях

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк виступає за негайну денонсацію угоди про Азовське море і впровадження дієвих санкцій проти Російської Федерації. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook після повідомлення про чергову ескалацію на Азові, повідомляє прес-служба "Народного фронту".

"У держав НАТО немає іншого варіанту зупинити глобальну дестабілізацію, окрім як впровадити дієві санкції проти Росії. Москву можна й треба нейтралізувати економічним тиском. Щоб запобігти більшій біді", - наголосив Яценюк.

Він також зазначив, що РФ вдається до нових форм агресії в Азовському і Чорному морях.

"Москву не зупиняє однозначний осуд з боку міжнародного співтовариства. Росіяни відверто нехтують міжнародним морським правом", - додав Яценюк.

За словами Яценюка, плани Кремля давно зрозумілі, "вони оголосили війну не лише Україні, а й всьому цивілізованому світу".

"Ми повинні негайно денонсувати угоду про Азовське море від 2003 року. Україна не має іншого вибору, окрім як оборонятися від агресора. Стримувати його зброєю. Бити його посиленням санкцій", - наголосив лідер "Народного фронту". 

Під час зіткнення кораблів у Азовському морі був пошкоджений катер РФ У МЗС України прокоментували агресивні дії РФ у Азовському морі
Новини України Арсеній ЯценюкРосійська ФедераціяАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся