Яценюк в Варшаве раскритиковал "Северный поток-2"

"Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Кремль и персонально Владимир Путин. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта, передает пресс-служба политсилы.

“Северный поток-2” - это антиукраинский, антипольский, антисловацкий и антиевропейский проект. Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского Союза?", - подчеркнул Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул необходимость шагов по энергетической безопасности: "Здесь так же возникает вопрос единства в Европейском Союзе: первое – бизнес, экономика или все-таки ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран-членов ЕС".

Он подчеркнул, что "Северный поток-2", - это антиукраинский, антипольский, антисловацкий и антиевропейский проект:

"Как можно поддерживать проект, по которому Россия захватывает энергетический рынок Европейского Союза? Как можно поддерживать проект, по которому российский "Газпром", который не выполняет решение Стокгольмского арбитража, выигранного Украиной, и просто отключает давление газа в украинской трубе, чтобы Украина не справилась с транзитом газа в Европейский Союз? Но Украина справилась. Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?".

"Как можно поддерживать проект, который полностью ставит Европу в зависимость от одной политической компании, которой руководит не председатель правления "Газпрома" Миллер, а Кремль и персонально Путин. Которая продает не газ, а какая должна энергетическое оружие?", - сказал он.

"Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что этот проект должен быть остановлен. И мы полагаемся на наших европейских партнеров, на ЕС и Европейскую Комиссию в принятии правильного решения. Правильного решения для наших стран, для наших народов и для нашего будущего", - добавил Яценюк.