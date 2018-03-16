Яценюк в Варшаве призвал к согласованным действиям

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта, призвал к согласованным действиям. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Когда мы едины, когда мы преданные и держимся ценностей, а не цен - мы можем победить. Это единственный путь. Бороться до конца за то, во что мы верим и что правильно. Не разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не искать никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину. Вы не просто боретесь за нас, вы боретесь за себя", - подчеркнул он.

Яценюк напомнил слова, согласно которым для президента Путина двери в свободном мире закрыты. Однако, подчеркнул он, "все разговаривают с Путиным, все встречаются с Путиным, все в тесном контакте с Путиным": "Разве есть какая-то изоляция, реальная, сильная изоляция Путина? Нет".

Путин пытается подать себя как очень сильного лидера, подчеркнул Арсений Яценюк: "Будем откровенны - важно не недооценивать врага. У него хорошо получается. Он атакует нас, он атакует вас, он унижает свободный мир, мировых лидеров. Вы нормально это воспринимаете?” - обратился он к присутствующим представителям ЕС.

"Поэтому необходимы согласованные и очень сильные действия", - подчеркнул он: "Без сомнения, санкции важны. Но в 2006 году мир применил санкции против Северной Кореи. А сегодня Северная Корея имеет баллистические ракеты, которые с легкостью могут долететь до территории США. Разве не должны вынести из этого уроки?”.

Яценюк подчеркнул опасность "странных противоречивых сигналов": "Кто достигнет успеха в этом хаотическом мире? Такие люди, как президент Путин или лидер Северной Кореи Ким Чен Ын".

"Для нас важно осознать: когда мы едины, когда мы преданы и держимся ценностей, а не цен - мы можем победить. Это единственный путь. Бороться до конца за то, во что мы верим и что правильно. Не разыгрывать никаких трюков, не заключать подковерных договоренностей, не искать никаких оправданий, чтобы не поддерживать Украину", - отметил лидер "Народного фронта".

"Наш успех - это ваш успех. Наше поражение - это ваша катастрофа. Вы не просто боретесь за нас, вы боретесь за себя", - сказал Арсений Яценюк.