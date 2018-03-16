Яценюк у Варшаві закликав до узгоджених дій

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час Міжнародної конференції "Революція, війна та її наслідки" у Варшаві 16 березня, закликав до узгоджених дій. Про це повідомляє прес-служба політсили.

"Коли ми об’єднані, коли ми віддані й тримаємося цінностей, а не цін - ми можемо перемогти. Це єдиний шлях. Боротися до кінця за те, у що ми віримо і що правильно. Не розігрувати жодних трюків, не укладати підкилимних домовленостей, не шукати жодних виправдань, щоб не підтримувати Україну. Ви не просто боретеся за нас - ви боретеся за себе", - наголосив він.

Яценюк нагадав слова, начебто для президента Путіна двері у вільному світі зачинені. Проте, підкреслив він, "усі розмовляють з Путіним, усі зустрічаються з Путіним, усі в тісному контакті з Путіним": "Хіба є якась ізоляція, реальна, сильна ізоляція Путіна? Ні".

Путін намагається подати себе як дуже сильного лідера, підкреслив Арсеній Яценюк: "Будьмо відверті - важливо не недооцінювати ворога. У нього добре виходить. Він атакує нас, він атакує вас, він принижує вільний світ, світових лідерів. Ви нормально це сприймаєте?” - звернувся він до присутніх представників ЄС.

"Тож необхідні узгоджені та дуже сильні дії", - наголосив він: "Без сумніву, санкції важливі. Але 2006 року світ застосував санкції проти Північної Кореї. А сьогодні Північна Корея має балістичні ракети, які з легкістю можуть долетіти до території США. Хіба не маємо винести з цього уроки?”.

Яценюк підкреслив небезпеку "дивних суперечливих сигналів": "Хто досягне успіху в цьому хаотичному світі? Такі люди, як президент Путін чи лідер Північної Кореї Кім Чен Ин".

"Для нас важливо усвідомити: коли ми об’єднані, коли ми віддані й тримаємося цінностей, а не цін - ми можемо перемогти. Це єдиний шлях. Боротися до кінця за те, у що ми віримо і що правильно. Не розігрувати жодних трюків, не укладати підкилимних домовленостей, не шукати жодних виправдань, щоб не підтримувати Україну", - зазначив лідер "Народного фронту".

"Наш успіх - це ваш успіх. Наша поразка - це ваша катастрофа. Ви не просто боретеся за нас - ви боретеся за себе", - сказав Арсеній Яценюк.