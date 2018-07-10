Яценюк: Украина нужна НАТО, как и Альянс нужен Украине

По словам Яценюка, членство Украины в НАТО - это двусторонний путь

Украина нужна НАТО, как и Альянс нужен Украине. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня, 10 июля 2018 года, во время дискуссии Киевского форума по безопасности на тему: "Чего стоит ожидать от саммита НАТО 2018 года?", сообщает пресс -служба НФ.

По словам Яценюка, членство Украины в НАТО - это двусторонний путь.

"Это в интересах Украины, но это так же в интересах Альянса. И сотни миллиардов, которые мы тратим на нашу национальную безопасность и оборону, - это в том числе вклад в безопасность и оборону Альянса. Поэтому не подлежит даже сомнению то, что Украина нужна НАТО, как и НАТО нужно Украине", - заявил он.

Лидер НФ отметил, что первым шагом на пути к вступлению Украины в НАТО является предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Сейчас вопрос членства Украины в Альянсе лежит в плоскости политических решений и уверенности в правильности действий. Первый необходимый шаг - получение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Далее - план действий по членству в НАТО, а далее - Альянс должен принять решение сделать Украину членом НАТО, сделать сильнее НАТО и мир. И это время придет. Давайте двигаться", - сказал он.

Кроме того, Яценюк отметил, что неоднократно посещал совместные учения Вооруженных сил Украины с военными стран-членов НАТО. По словам Яценюка, партнеры Украины в НАТО "не ожидали такого высокого уровня профессионализма" украинских военных.

Яценюк также отметил, что Россия представляет угрозу для НАТО.

"Какая из стран еще воюет с Россией, кроме Украины? Какие еще военнослужащие имеют такой опыт против наиболее вооруженной армии на континенте? Борьбы с гибридной войной, с новыми российскими технологиями, с новым российским оружием?", - отметил он.

Как сообщается, в организованной фондом Яценюка "Открой Украину" дискуссии Киевского форума по безопасности приняли участие чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук, председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников.