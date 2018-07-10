Яценюк: Україна потрібна НАТО, як і Альянс потрібен Україні

За словами Яценюка, членство України в НАТО - це двосторонній шлях

Україна потрібна НАТО, як і Альянс потрібен Україні. Про це заявив лідер партії "Народний фронт", екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні, 10 липня 2018 року, під час дискусії Київського безпекового форуму на тему: "Що варто очікувати від саміту НАТО 2018 року?", повідомляє прес-служба НФ.

За словами Яценюка, членство України в НАТО - це двосторонній шлях.

"Це в інтересах України, але це так само в інтересах Альянсу. І сотні мільярдів, які ми витрачаємо на нашу національну безпеку і оборону, - це в тому числі внесок в безпеку і оборону Альянсу. Тому не підлягає навіть сумніву те, що Україна потрібна НАТО, як і НАТО потрібне Україні", - заявив він.

Лідер НФ зазначив, що першим кроком на шляху до вступу України у НАТО є надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Зараз питання членства України в Альянсі лежить у площині політичних рішень і впевненості у правильності дій. Перший необхідний крок - отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Далі - план дій щодо членства в НАТО, а далі - Альянс має прийняти рішення зробити Україну членом НАТО, зробити сильнішим НАТО і світ. І цей час прийде. Давайте рухатися", - сказав він.

Крім того, Яценюк зазначив, що неодноразово відвідував спільні навчання Збройних сил України з військовими країн-членів НАТО. За словами Яценюка, партнери України у НАТО "не очікували такого високого рівня професійності" українських військових.

Яценюк також наголосив, що Росія представляє загрозу для НАТО.

"Яка з країн ще воює з Росією, крім України? Які ще військовослужбовці мають такий досвід проти найбільш озброєної армії на континенті? Боротьби з гібридною війною, з новими російськими технологіями, з новою російською зброєю?", - зазначив він.

Як повідомляється, у організованій фондом Яценюка "Відкрий Україну" дискусії Київського безпекового форуму взяли участь надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович, надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук, голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.