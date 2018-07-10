Яценюк просит предоставить Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Яценюк заявил, что план действий относительно членства Украины в НАТО должен стать реальной перспективой

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к партнерам по НАТО с просьбой предоставить Украине статус партнера Альянса с расширенными возможностями. Об этом он заявил сегодня, 10 июля 2018 года, в ходе дискуссии Киевского форума по безопасности на тему: "Что стоит ожидать от саммита НАТО в 2018 году?", сообщает пресс-служба НФ.

Так, Яценюк отметил, что Украина, борясь против вооруженной агрессии Российской Федерации, "защищает границы не только Украины, но и границы Европы". Яценюк также подчеркнул, что Украина "стоит на форпосте демократического мира" и поэтому на саммите НАТО, который состоится в Брюсселе 11-12 июля 2018 года, Украине нужна четкость.

"Четкость лежит в плоскости того, что план действий относительно членства Украины в НАТО должен стать реальной перспективой", - отметил он.

По словам Яценюка, в 2014 году НАТО создало программу "НАТО+", по которой ряду стран уже предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partners).

"Страна, которая является членом этой программы ("НАТО+", - ред.), имеет возможность обучаться по тематике статьи 5 Вашингтонского договора. Статья 5 Вашингтонского договора означает следующее: нападение на одного означает нападение на всех", - заявил он.

Яценюк добавил, что украинцы боролись за европейские ценности под флагами Европейского союза на Майдане и сейчас борются за независимость Украины "с оружием в руках на фронте против российской агрессии".

"Наш народ заслуживает четкий ответ. Четкий ответ о том, что Украина будет членом Альянса, что Украина будет членом Европейского союза...Четкая политическая перспектива, четкая политический ответ о необратимости этого курса является крайне важным. Чтобы ни у кого не было даже мысли о разочаровании. Думаю, Путин с большим удовольствием предложит членство в Организации договора о коллективной безопасности. Но этого никогда не произойдет", - заявил он.

Кроме того, Яценюк выразил уверенность, что Украина дойдет до своей цели, которая "сделает сильнее и НАТО, и Европейский союз".

Как сообщается, кроме Яценюка в организованной фондом "Открой Украину" дискуссии принимают участие чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук, глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников.