Яценюк просить надати Україні статус партнера НАТО з розширеними можливостями

Яценюк заявив, що план дій щодо членства України в НАТО повинен стати реальною перспективою

Лідер партії "Народний фронт", екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до партнерів із НАТО з проханням надати Україні статус партнера Альянсу з розширеними можливостями. Про це він заявив сьогодні, 10 липня 2018 року, у ході дискусії Київського безпекового форуму на тему: "Що варто очікувати від саміту НАТО 2018 року?", повідомляє прес-служба НФ.

Так, Яценюк зазначив, що Україна, борючись проти збройної агресії Російської Федерації, "захищає кордони не тільки України, а й кордони Європи". Яценюк також наголосив, що Україна "стоїть на форпості демократичного світу" і тому на саміті НАТО, який відбудеться у Брюсселі 11-12 липня 2018 року, Україні потрібна чіткість.

"Чіткість лежить у площині того, що план дій щодо членства України в НАТО повинен стати реальною перспективою", - зазначив він.

За словами Яценюка, в 2014 році НАТО створив програму "НАТО+", за якою низці країн вже надано статус партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partners).

"Країна, яка є членом цієї програми ("НАТО+", - ред.), має можливість навчатися за тематикою статті 5 Вашингтонського договору. Стаття 5 Вашингтонського договору означає наступне: напад на одного означає напад на всіх", - заявив він.

Яценюк додав, що українці боролися за європейські цінності під прапорами Європейського союзу на Майдані і зараз борються за незалежність України "зі зброєю в руках на фронті проти російської агресії".

"Наш народ заслуговує на чітку відповідь. На чітку відповідь про те, що Україна буде членом Альянсу, що Україна буде членом Європейського союзу...Чітка політична перспектива, чітка політична відповідь про незворотність цього курсу є вкрай важливою. Щоб ні у кого не було навіть думки про розчарування. Думаю, Путін з великим задоволенням запропонує членство в Організації договору про колективну безпеку. Але цього ніколи не станеться", - заявив він.

Крім того, Яценюк висловив переконання, що Україна дійде до своєї цілі, яка "зробить сильнішою і Альянс, і Європейський союз".

Як повідомляється, крім Яценюка у організованій фондом "Відкрий Україну" дискусії беруть участь надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович, надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук, голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.