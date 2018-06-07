Яценюк подчеркнул, что это еще один шаг к антикоррупционной реформе

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк приветствовал принятие закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Высший антикоррупционный суд в Украине будет. Это еще один шаг небывалой антикоррупционной реформы, которую мы начали сразу после Революции Достоинства", - написал Яценюк.

За этот закон проголосовали 315 народных депутатов.

"Украина уверенно идет вперед", - написал он. - Мы реформируем страну и одновременно защищаемся от врага, защищаем всю Европу".

"Это беспрецедентные вызовы, но и высокие цели. Украинцы должны гордиться собой", - добавил Яценюк.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. Следует отметить, что текст спорной поправки относительно права вето общественного совета международных экспертов народным депутатам был роздан для ознакомления непосредственно перед голосованием.