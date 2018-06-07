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Яценюк привітав ухвалення закону щодо створення Вищого антикорупційного суду

НовиниПолітика    07.06.2018 - 14:13
Фото: Арсеній Яценюк (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Арсеній Яценюк (yatsenyuk.org.ua)

Яценюк підкреслив, що це ще один крок до антикорупційної реформи

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк привітав ухвалення закону щодо створення Вищого антикорупційного суду. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вищий антикорупційний суд в Україні буде. Це ще один крок небувалої антикорупційної реформи, яку ми розпочали одразу після Революції Гідності", - написав Яценюк.

За цей закон проголосували 315 народних депутатів.

"Україна впевнено йде вперед", - написав він. - Ми реформуємо країну і водночас захищаємося від ворога, боронимо всю Європу".

"Це нечувані виклики, але й високі цілі. Українці мають гордитися собою", - додав Яценюк.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. Слід зазначити, що текст спірної поправки щодо права вето громадської ради міжнародних експертів народним депутатам був розданий для ознайомлення безпосередньо перед голосуванням.

 

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Теги публікації: Арсеній Яценюк, антикоррупционный суд, Народний фронт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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