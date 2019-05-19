Яценюк: ожидаем, что завтра Зеленский представит повестку дня для страны

Фото: Арсений Яценюк (nfront.org.ua)

Яценюк рассказал о своих ожиданиях от Зеленского

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рассказал о своих ожиданиях от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Яценюк заявил журналистам 19 мая, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

"Парламент должен проявить максимальное сотрудничество со вновь избранным президентом. А президент должен предложить новую повестку дня. И завтра, в день инаугурации, мы ожидаем в его речи повестку дня", - подчеркнул Яценюк.

Яценюк заявил, что приветствует решение парламента о проведении инаугурации 20 мая, а не сегодня, в День памяти жертв политических репрессий.

"Думаю, что в первую очередь это хорошо для новоизбранного президента. В день национального траура и в день памяти национальной трагедии негоже было бы, чтобы новоизбранный президент принимал присягу", - сказал он.

"Очень важно, что завтра во время торжеств новоизбранный президент примет присягу и представит свой план действий для страны", - добавил Яценюк.

Яценюк напомнил, что фракция "Народный фронт" представила свой план с трибуны парламента 17 мая:

"Ожидаю, что, в принципе, базовые подходы будут одинаковы. Нужна всеобъемлющая реформа Конституции, необходима отмена иммунитета, уменьшение количества народных депутатов. Необходима, в конце концов, ликвидация областных государственных администраций. Необходима реформа политической системы".

"Важно, что новоизбранный президент предложит относительно восстановления территориальной целостности Украины, какой у него есть план. Чрезвычайно важно, какой пакет экономических законов будет предложен президентом. Также парламент будет ожидать кадровых предложений от новоизбранного президента", - отметил лидер "Народного фронта".

По его мнению, парламент готов к сотрудничеству с президентом: "Все эти дискуссии про досрочные выборы или очередные - это пустая дискуссия. Потому что о чем идет речь? Или (выборы) на два месяца раньше, или два месяца позже? Не об этом речь. Речь идет о том, нарушается ли Конституция Украины или не нарушается. И новоизбранный президент четко заявил о том, что он не будет похож на своих предшественников. А это значит, что он должен гарантировать Конституцию".

По его словам, "Народный фронт" вышел из коалиции, чтобы сформировать новую: "Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция".

Парламент принимает решения и продолжает работать, отметил Яценюк: "Это еще одно доказательство того, что парламент работающий и должен доработать свою каденцию до 27 октября. А дальше народ Украины определится, кого и какие политические силы поддерживать".

Сегодня Яценюк и народные депутаты фракции "Народный фронт" приняли участие в церемонии почтения памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы", а представители НФ и члены партии почтили память жертв политических репрессий по всей стране.