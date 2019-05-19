Яценюк: очікуємо, що завтра Зеленський представить порядок денний для країни

Фото: Арсеній Яценюк (nfront.org.ua)

Яценюк розповів про свої очікування від Зеленського

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк розповів про свої очікування від новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це Яценюк заявив журналістам 19 травня, повідомляє прес-служба "Народного фронту".

"Парламент повинен проявити максимальну співпрацю з новообраним президентом. А президент повинен запропонувати новий порядок денний. І завтра, в день інавгурації, ми очікуємо в його промові порядок денний", - підкреслив Яценюк.

Яценюк заявив, що вітає рішення парламенту про проведення інавгурації 20 травня, а не сьогодні, в День пам'яті жертв політичних репресій.

"Думаю, що в першу чергу це добре для новообраного президента. В день національної жалоби і в день пам'яті національної трагедії негоже було б, щоб новообраний президент приймав присягу", - сказав він.

"Дуже важливо, що завтра під час урочистостей новообраний президент складатиме присягу і представить свій план дій для країни", - додав Яценюк.

Яценюк нагадав, що фракція "Народний фронт" представила свій план з трибуни парламенту 17 травня:

"Очікую, що, в принципі, базові підходи будуть однакові. Потрібна всеосяжна реформа Конституції, необхідна відміна імунітету, зменшення кількості народних депутатів. Необхідна, зрештою, ліквідація обласних державних адміністрацій. Необхідна реформа політичної системи".

"Важливо, що новообраний президент запропонує щодо відновлення територіальної цілісності України, який у нього є план. Надзвичайно важливо, який пакет економічних законів буде запропонований президентом. Також парламент буде очікувати кадрових пропозицій від новообраного президента", - зазначив лідер "Народного фронту".

На його думку, парламент готовий до співпраці з президентом: "Всі ці дискусії про дострокові вибори або чергові - це марна дискусія. Бо про що йде мова? Або (вибори) на два місяці раніше, або два місяці пізніше? Не про це мова. Мова йде про те, що порушується Конституція України або не порушується. І новообраний президент чітко заявив про те, що він не буде схожий на своїх попередників. А це означає, що він повинен гарантувати Конституцію".

За його словами, "Народний фронт" вийшов з коаліції, щоб сформувати нову: "Новий президент, новий порядок денний, нова коаліція".

Парламент приймає рішення і продовжує працювати, зазначив Яценюк: "Це ще один доказ того, що парламент працює і має доопрацювати свою каденцію до 27 жовтня. А далі народ України визначиться, кого і які політичні сили підтримувати".

Сьогодні Яценюк і народні депутати фракції "Народний фронт" взяли участь у церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили", а представники НФ і члени партії вшанували пам'ять жертв політичних репресій по всій країні.