Яценюк: по объему расходов на оборону в соотношении к ВВП Украина может быть членом НАТО

По словам Яценюка, большинство украинцев выступают за членство Украины в ЕС и НАТО

По объему расходов на оборону в соотношении к ВВП Украина может быть членом НАТО. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба НФ.

Так, сегодня, 10 июля 2018 года Яценюк принял участие в дискуссии Киевского форума по безопасности на тему: "Что стоит ожидать от саммита НАТО в 2018 году?", организованной фондом "Открой Украину", учредителем которого он является.

В ходе выступления Яценюк привел статистику Центра стратегических и международных исследований, по которой Украина является второй страной среди членов НАТО и партнеров по показателю расходов на оборону в соотношении к ВВП.

"Украина - вторая страна среди членов НАТО и партнеров по расходам на оборону в соотношении к ВВП. По этому критерию мы уже можем быть членами НАТО", - заявил он.

Кроме Яценюка, в дискуссии принимают участие чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук и председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников.

Кроме того, Яценюк отметил, что в 2008 году под письмом-обращением к НАТО относительно предоставления Украине плана действий относительно членства в Альянсе біла его подпись как председателя парламента, вместе с тогдашним президентом и премьер-министром.

"Тогда Украина не получила план действий относительно членства в НАТО. Но мир в результате этого получил российскую военную агрессию против Грузии и Украины", - отметил он.

По словам Яценюка, в настоящее время нет сомнения в том, что большинство украинцев выступают за членство в Евросоюзе и НАТО.

"Для нас это (вступление в ЕС и НАТО, - ред.) вопрос выживания, а для мира - это вопрос существования того мира, который был устроен после Второй мировой войны...Единство Альянса и членство Украины в Альянсе только усилит мировую систему безопасности, ведь НАТО является сегодня единственной системой безопасности, которая основывается не только на военном альянсе и не столько на военном альянсе, а на общих ценностях и единстве демократического мира", - подчеркнул он.

Яценюк добавил, что НАТО должно продемонстрировать это "и на словах, и на деле", отметив, что, когда речь идет о демонстрации на деле, то обращение Администрации президента США к странам-членам НАТО относительно необходимости увеличения расходов на оборону является правильным.

Также Яценюк подчеркнул, что в сотрудничестве Украины со странами НАТО очень много сделано. В частности, глава НФ отметил "значительную помощь украинскому государству и украинским Вооруженным силам для защиты ценности, демократии, суверенитета Украины и безопасности Европы" от правительств США и Канады.