Яценюк: за обсягом витрат на оборону відносно ВВП Україна вже може бути членом НАТО

За словами Яценюка, більшість українців виступають за членство України в ЄС та НАТО

За обсягом витрат на оборону відносно ВВП Україна вже може бути членом НАТО. Про це заявив лідер партії "Народний фронт", екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомляє прес-служба НФ.

Так, сьогодні, 10 липня 2018 року, Яценюк взяв участь у дискусії Київського безпекового форуму на тему: "Що варто очікувати від саміту НАТО 2018 року?", організованій фондом "Відкрий Україну", засновником якого він є.

У ході виступу Яценюк навів статистику Центру стратегічних і міжнародних досліджень, за якою Україна є другою країною серед членів НАТО та партнерів за показником витрат на оборону у співвідношенні до ВВП.

"Україна - друга країна серед членів НАТО та партнерів за витратами на оборону в співвідношенні до ВВП. За цим критерієм ми вже можемо бути членами НАТО", - заявив він.

Окрім Яценюка, у дискусії беруть участь надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович, надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук та голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

Крім того, Яценюк зазначив, що у 2008 році під листом-зверненням до НАТО щодо надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі стояв його підпис як голови парламенту, разом із тодішнім президентом і прем'єр-міністром.

"Тоді Україна не отримала план дій щодо членства в НАТО. Але світ в результаті цього отримав російську військову агресію проти Грузії і України", - зазначив він.

За словами Яценюка, наразі немає сумніву у тому, що більшість українців виступають за членство в Євросоюзі та НАТО.

"Для нас це (вступ до ЕС та НАТО, - ред.) питання виживання, а для світу - це питання існування того світу, який був влаштований після Другої світової війни...Єдність Альянсу і членство України в Альянсі тільки посилить світову систему безпеки, адже НАТО є сьогодні єдиною системою безпеки, яка ґрунтується не тільки на військовому альянсі і не стільки на військовому альянсі, а на спільних цінностях і єдності демократичного світу", - наголосив він.

Яценюк додав, що НАТО має продемонструвати це "і на словах, і на ділі", зазначивши, що, коли мова йде про демонстрацію на ділі, то звернення Адміністрації президента США до країн-членів НАТО щодо необхідності збільшення видатків на оборону є правильним.

Також Яценюк наголосив, що у співпраці України з країнами Альянсу дуже багато зроблено. Зокрема, глава НФ відзначив "значну допомогу українській державі і українським Збройним силам для захисту цінності, демократії, суверенітету України і безпеки Європи" від урядів США та Канади.