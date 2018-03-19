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Интервью

Яценюк: лучший способ разговаривать с Кремлем - быть сильными

НовостиПолитика    19.03.2018 - 18:59
Фото: Арсений Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)
Фото: Арсений Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Россия понимает только "язык силы"

Лучший способ разговаривать с Кремлем - быть сильными, это единственный язык, который понимает Россия. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью польскому телеканалу TVN24 во время визита в Варшаву 16 марта, сообщает пресс-служба партии.

"Считаю, что это очевидно для всех в мире, что Россия борется против Запада. Россия борется против ЕС. Россия борется против Польши и Украины. И персонально президент Путин – на вершине этого айсберга. Айсберга постсоветского, но до сих пор коммунистического толка, диктатуры России", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что Украина до сих пор ежедневно теряет человеческие жизни - жизни тех, кто защищает суверенитет и независимость государства. "Несмотря на то, что Россия подписала Минские договоренности, цель которых – прекращение конфликта дипломатическими средствами, ничего не происходит. Кроме того, что нет широкомасштабной атаки, что является хорошей новостью", - сказал лидер "Народного фронта".

"Плохая новость в том, что, по моему убеждению, Россия до сих пор хочет, чтобы этот конфликт стал замороженным. Она хочет держать свою руку на горле Украины", - добавил он.

"Убежден, что главная цель Путина – получить контроль над Украиной, странами Балтии, разрушить ЕС, фактически разрушить Западный мир", - сказал Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Россия понимает только "язык силы": "Если Запад слаб, такие люди, как Путин, – сильные. Если Запад объединенный и преданный цели – тот отступит", - сказал он.

"Я хотел бы, чтобы Запад был гораздо более объединенным, гораздо сильнее. Гораздо четче – не только в соответствующих заявлениях, но и в мощных действиях", - подчеркнул Арсений Яценюк, отвечая на вопросы ведущего.

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Теги: Арсений Яценюк, Российская Федерация, Народный фронт
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