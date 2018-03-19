Яценюк: найкращий спосіб розмовляти з Кремлем - бути сильними

Найкращий спосіб розмовляти з Кремлем - бути сильними, це єдина мова, яку розуміє Росія. Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 під час візиту до Варшави 16 березня, повідомляє прес-служба.

"Вважаю, що це очевидно для всіх у світі, що Росія бореться проти Заходу. Росія бореться проти ЄС. Росія бореться проти Польщі та України. І персонально президент Путін – на вершині цього айсберга. Айсберга пострадянської, але досі комуністичного штибу, диктатури Росії", - сказав Яценюк.

Він наголосив, що Україна досі щодня втрачає людські життя - життя тих, хто захищає суверенітет та незалежність держави. "Незважаючи на те, що Росія підписала Мінські домовленості, мета яких – припинення конфлікту дипломатичними засобами, нічого не відбувається. Окрім того, що немає широкомасштабної атаки, що є хорошою новиною", - сказав лідер "Народного фронту".

"Погана новина в тому, що, на моє переконання, Росія досі прагне, аби цей конфлікт став замороженим. Вона хоче тримати свою руку на горлі України", - додав він.

"Переконаний, що головна мета Путіна – отримати контроль над Україною, країнами Балтії, зруйнувати ЄС, фактично зруйнувати Західний світ", - сказав Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" наголосив, що Росія розуміє "тільки мову сили": "Якщо Захід слабкий, такі люди, як Путін, – сильні. Якщо Захід об’єднаний і відданий меті – той відступить", - сказав він.

"Я хотів би, аби Захід був набагато більш об’єднаним, набагато сильнішим. Набагато чіткішим – не лише у відповідних заявах, а й у потужних діях", - наголосив Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання ведучого.