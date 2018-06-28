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Яценюк: курс на членство Украины в ЕС и НАТО надо определить в Конституции

НовостиПолитика    28.06.2018 - 15:52
Фото: Арсений Яценюк (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Арсений Яценюк (yatsenyuk.org.ua)

По словам Яценюка, для этого есть однозначная воля большинства украинского народа

В Конституции нужно определить курс на членство Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем блоге в День Конституции Украины 28 июня.

"Сегодня есть однозначная воля большинства украинского народа: Украина должна быть в ЕС и в НАТО", - подчеркнул он.

Как известно, во время съезда партии "Народный фронт" в ноябре 2017 года Яценюк обратился к западным партнерам с призывом подписать план действий относительно членства Украины в НАТО и предоставить четкий план для членства Украины в ЕС, как это было сделано для установления безвизового режима между ЕС и Украиной.

"Нам нужно возобновить переговоры и подписать план действий Украины относительно членства в Альянсе. Коллективная безопасность в НАТО - это будущее Украины, и это тот путь, который обеспечит нам безопасность наших границ, укрепит Альянс и безопасность в мире", - подчеркнул он.

Порошенко сообщил, когда подаст поправки к Конституции о намерениях вступления в ЕС и НАТО Столтенберг заявил, что РФ не имеет права вмешиваться в вопрос членства Украины и Грузии в НАТО
Теги публикации: Арсений Яценюк, Народный фронт, НАТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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