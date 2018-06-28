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Яценюк: курс на членство України в ЄС і НАТО треба визначити у Конституції

НовиниПолітика    28.06.2018 - 15:52
Фото: Арсеній Яценюк (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Арсеній Яценюк (yatsenyuk.org.ua)

За словами Яценюка, для цього є однозначна воля більшості українського народу

У Конституції треба визначити курс на членство України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у своєму блозі у День Конституції України 28 червня.

"Сьогодні є однозначна воля більшості українського народу: Україна має бути в ЄС і в НАТО", - підкреслив він.

Як відомо, під час з`їзду партії "Народний фронт" у листопаді 2017 року Яценюк звернувся до західних партнерів з закликом підписати план дій щодо членства України в НАТО і надати чіткий план для членства України в ЄС, як було зроблено для встановлення безвізового режиму між ЄС і Україною.

"Нам потрібно відновити переговори і підписати план дій України щодо членства в Альянсі. Колективна безпека в НАТО - це майбутнє України, і це той шлях, який забезпечить нам безпеку наших кордонів, укріпить Альянс і безпеку в світі", - наголосив він.

Порошенко повідомив, коли подасть поправки до Конституції про наміри вступу в ЄС та НАТО Столтенберг заявив, що РФ не має права втручатися у питання членства України та Грузії в НАТО
Теги публікації: Арсеній Яценюк, Народний фронт, НАТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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