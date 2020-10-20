Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%

Фото: стройка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рост цен на недвижимость опережает инфляцию в четыре раза

В III квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 9,5%. По сравнению с концом 2019 года цены выросли на 6,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, за год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 7,7%, на вторичном - на 10,6%.

За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 9,3%, на вторичном - на 11,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 5,9%, на вторичном - на 11,2%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 8,1%, на вторичном - на 8,5%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, в сентябре 2020 года инфляция в годовом измерении (к сентябрю 2019 года) замедлилась до 2,3%

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3 352 до 3 701 грн. На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 7 538 грн. Далее идут Одесская область (5 429 грн) и Львовская области - 4 706 грн.