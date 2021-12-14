ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Новина українською →
Украина, Вторник 14 декабря 2021 20:23
Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол Фото: во сколько украинцам обойдется новогодний стол 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Новогодний стол 2022 года обойдется украинцам на 8,1% дороже, чем это было в прошлом году, и его стоимость составит около 1845 гривен. А в Киеве стоимость бюджетного варианта новогоднего стола достигнет более 2100 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз академика Национальной академии аграрных наук Юрия Лупенко.

Для оценки стоимости новогоднего стола академик взял меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки.

Именно рост цен на продукты и стал причиной увеличения стоимости новогоднего стола. Подорожали лук, яйца, колбаса, майонез, зеленый горошек, а вот морковь и картофель наоборот - уменьшились в цене.

Сколько придется заплатить за блюда:

  • салат "Оливье" - 198,54 гривны (на 24,6% дороже прошлого года);
  • салат "Селедка под шубой" - 121,57 гривны;
  • селедка - 0,5 кг филе обойдется в 100 гривен;
  • твердый сыр - 75 гривен за 300 граммов;
  • овощи (грибы, свежие огурцы и помидоры, сладкий перец, картофель) - в среднем обойдутся в 185,38 гривны;
  • фрукты (мандарины, бананы и лимон) - в среднем 105,80 гривен;
  • батон белого хлеба будет стоить 24,95 гривны;
  • шоколадные конфеты обойдутся в 170 гривен за килограмм.

Мясные продукты подорожали на 10-26% по сравнению с прошлым годом. Полкило нарезки "Салями" обойдется в 98,50 гривен, копченая грудинка в 110 гривен, свежий свиной биток - 115 гривен. Тушка птицы остается самой дешевой среди видов мяса, а вот куриное филе сравнялось в цене со свининой.

Бутылка шампанского "Артемовское" обойдется в 109 гривен, а вот за коньяк "Шабо" придется выложить 180 гривен. Безалкогольные напитки в среднем будут стоить украинцам 81 гривну.

За деликатесы украинским семьям придется доплатить еще около 480 гривен. Например, баночка красной икры обойдется в 260 гривен, а 200 граммов красной рыбы будут стоить 220 гривен.

Общая стоимость новогоднего стола с деликатесами составит около 2324,74 гривны. А вот жителям Киева за деликатесный новогодний стол придется заплатить 2673,59 гривны.

Напомним, в Министерстве экономики объяснили, почему в Украине выросли цены на продукты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый год Цены на продукты
NEWS
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
Данилов: угроза вторжения России есть постоянно, но ситуация под контролем
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках