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Ціни виросли. У скільки українцям обійдеться новорічний стіл

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Україна, Вівторок 14 грудня 2021 20:23
Ціни виросли. У скільки українцям обійдеться новорічний стіл Фото: у скільки українцям обійдеться новорічний стіл 2022 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Новорічний стіл 2022 року обійдеться українцям на 8,1% дорожче, ніж це було минулого року, і його вартість складе близько 1845 гривень. А в Києві вартість бюджетного варіанту новорічного столу сягне понад 2100 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз академіка Національної академії аграрних наук Юрія Лупенка.

Для оцінки вартості новорічного столу академік взяв меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої.

Саме зростання цін на продукти і стало причиною збільшення вартості новорічного столу. Здорожчали цибуля, яйця, ковбаса, майонез, зелений горошок, а от морква та картопля навпаки - зменшилися в ціні.

Скільки доведеться заплатити за страви:

  • салат "Олів'є" - 198,54 гривні (на 24,6% дорожче минулого року);
  • салат "Оселедець під шубою" - 121,57 гривні;
  • оселедець - 0,5 кг філе обійдеться у 100 гривень;
  • твердий сир - 75 гривень за 300 грамів;
  • овочі (гриби, свіжі огірки та помідори, солодкий перець, картопля) - в середньому обійдуться в 185,38 гривні;
  • фрукти (мандарини, банани та лимон) - в середньому 105,80 гривень;
  • батон білого хліба коштуватиме 24,95 гривні;
  • шоколадні цукерки обійдуться в 170 гривень за кілограм.

М'ясні продукти здорожчали на 10-26% у порівнянні з минулим роком. Півкіло нарізки "Салямі" обійдеться у 98,50 гривень, копчена підчеревина у 110 гривень, свіжий свинячий биток - 115 гривень. Тушка птиці залишається найдешевшою поміж видів м’яса, а от куряче філе зрівнялося в ціні зі свининою.

Пляшка шампанського "Артемівське" обійдеться у 109 гривень, а от за коньяк "Шабо" доведеться викласти 180 гривень. Безалкогольні напої в середньому коштуватимуть українцям 81 гривню.

За делікатеси українським родинам доведеться доплатити ще близько 480 гривень. Наприклад, баночка червоної ікри обійдеться у 260 гривень, а 200 грамів червоної риби коштуватимуть 220 гривень.

Загальна вартість новорічного стола з делікатесами складе близько 2324,74 гривні. А от мешканцям Києва за делікатесний новорічний стіл доведеться заплатити 2673,59 гривні.

Нагадаємо, в Міністерстві економіки пояснили, чому в Україні зросли ціни на продукти.

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