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Цены на украинских АЗС стабилизировались. Сколько стоит топливо

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 14:17
Цены на украинских АЗС стабилизировались. Сколько стоит топливо Фото: на украинских АЗС стабилизировались цены (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Розничные цены на бензин в Украине 11 ноября 2021 года не изменились по сравнению с предыдущим днем. Автомобильный газ и дизельное топливо в среднем подорожали на 1-2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на украинских АЗС стабилизировались. Сколько стоит топливо

Фото: цены на АЗС (инфографика РБК-Украина)

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,62 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 18,74 гривен за литр (+0,02 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на украинских АЗС стабилизировались. Сколько стоит топливо

Напомним, на сегодня в Украине действуют расчетные цены на бензин на уровне 28,40 гривен за литр, на дизельное топливо - до 24,90 гривен за литр. Это означает, что с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 гривен за литр, дизельного топлива - 31,90 гривен за литр.

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АЗС бензин
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