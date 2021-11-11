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Ціни на українських АЗС стабілізувалися. Скільки коштує паливо

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 14:17
Ціни на українських АЗС стабілізувалися. Скільки коштує паливо Фото: на українських АЗС стабілізувалися ціни (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Роздрібні ціни на бензин в Україні 11 листопада 2021 року не змінилися порівняно з попереднім днем. Автомобільний газ і дизельне паливо в середньому подорожчали на 1-2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на українських АЗС стабілізувалися. Скільки коштує паливо

Фото: ціни на АЗС (Інфографіка РБК-Україна)

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,87 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,83 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,62 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 18,74 гривень за літр (+0,02 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на українських АЗС стабілізувалися. Скільки коштує паливо

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діють розрахункові ціни на бензин на рівні 28,40 гривень за літр, на дизельне паливо - до 24,90 гривень за літр. Це означає, що з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,40 гривень за літр, дизельного палива - 31,90 гривень за літр.

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АЗС бензин
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