Ціни на українських АЗС стабілізувалися. Скільки коштує паливо

Роздрібні ціни на бензин в Україні 11 листопада 2021 року не змінилися порівняно з попереднім днем. Автомобільний газ і дизельне паливо в середньому подорожчали на 1-2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Фото: ціни на АЗС (Інфографіка РБК-Україна) За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,87 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,83 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,62 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 18,74 гривень за літр (+0,02 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: