Цены в Украине выросли до трехлетнего максимума. НБУ назвал причины

Как отмечается в комментарии, потребительская инфляция соответствовала траектории прогноза, но по отдельным компонентам динамика несколько отличалась. В частности, раньше, чем ожидалось, началась коррекция внутренних цен на подсолнечное масло, тогда как ряд продуктов питания дорожали быстрее.

По данным НБУ, под влиянием устойчивого потребительского спроса и повышения производственных затрат, в частности на сырье, энергию и оплату труда, рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился (до 12,3% г/г).

Повышение стоимости услуг ускорилось (до 8,2% г/г). На это также повлияли устойчивый потребительский спрос и рост производственных затрат. Так, быстрее дорожали услуги заведений общественного питания, культуры, больниц, страхования личного транспорта и такси, а также аренды и ремонта жилья. Однако подорожание туристических услуг замедлилось благодаря увеличению предложения зарубежного отдыха.

Кроме того, вследствие резкого спада заболеваемости и благоприятной ситуации на валютном рынке замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 1,2% г/г). Рост цен на сырые продукты питания ускорился (до 8,2% г/г).

Также повышались административно регулируемые цены (до 18,5% г/г). С одной стороны, ускорилось подорожание алкогольных напитков, прежде всего за счет пива и игристых вин. Продолжила повышаться стоимость транспортных услуг вследствие роста расходов на топливо и оплату труда, отметили в НБУ.

Темпы роста стоимости топлива продолжили постепенно замедляться (до 33,8% г/г). Это прежде всего объясняется эффектом базы сравнения. Определенное влияние также имело государственное регулирование цен, в частности ограничение торговой надбавки на бензин А-95 и дизельное топливо.

"В течение III квартала инфляция будет оставаться выше 10% г/г, но замедлится в конце года. По итогам 2021 года инфляция составит 9,6% г/г и вернется к цели Национального банка 5% г/г во II полугодии 2022 года", - говорится в комментарии.