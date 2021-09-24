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Цены на уголь в Европе выросли до рекордного уровня за последние 13 лет

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Брюссель, Пятница 24 сентября 2021 23:36
Цены на уголь в Европе выросли до рекордного уровня за последние 13 лет Фото: цены на уголь в Европе достигли 13-летнего максимума (sfs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Стоимость угля в Европе достигла 13-летнего максимума на фоне повышения цен на газ. Среди причин эксперты отмечают снижение поставок из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, стоимость добываемого в Европе угля выросла до самого высокого с 2008 года значения и достигла 137 долларов за тонну с поставкой в 2022 году. Рост цены обусловлен высоким спросом со стороны энергокомпаний и низкими запасами.

При этом, отмечает издание, поставки угля из Австралии, Африки и Колумбии затруднены. Кроме того, на ситуацию оказывает влияние снижение импорта из России.

Агентство напоминает, что впервые стоимость тонны угля превысила 200 долларов в середине 2008 года.

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