Цены на уголь в Европе выросли до рекордного уровня за последние 13 лет
Фото: цены на уголь в Европе достигли 13-летнего максимума (sfs.gov.ua)
Стоимость угля в Европе достигла 13-летнего максимума на фоне повышения цен на газ. Среди причин эксперты отмечают снижение поставок из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным агентства, стоимость добываемого в Европе угля выросла до самого высокого с 2008 года значения и достигла 137 долларов за тонну с поставкой в 2022 году. Рост цены обусловлен высоким спросом со стороны энергокомпаний и низкими запасами.
При этом, отмечает издание, поставки угля из Австралии, Африки и Колумбии затруднены. Кроме того, на ситуацию оказывает влияние снижение импорта из России.
Агентство напоминает, что впервые стоимость тонны угля превысила 200 долларов в середине 2008 года.