Цены на уголь в Европе выросли до рекордного уровня за последние 13 лет

Стоимость угля в Европе достигла 13-летнего максимума на фоне повышения цен на газ. Среди причин эксперты отмечают снижение поставок из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным агентства, стоимость добываемого в Европе угля выросла до самого высокого с 2008 года значения и достигла 137 долларов за тонну с поставкой в 2022 году. Рост цены обусловлен высоким спросом со стороны энергокомпаний и низкими запасами.

При этом, отмечает издание, поставки угля из Австралии, Африки и Колумбии затруднены. Кроме того, на ситуацию оказывает влияние снижение импорта из России.

Агентство напоминает, что впервые стоимость тонны угля превысила 200 долларов в середине 2008 года.