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Цены на топливо в Украине с сегодняшнего дня снизятся на 5-7 гривен, - Минэкономики

Фото: топливо подешевеет на 5-7 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С сегодняшнего дня цены на топливо в Украине снизятся. Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр), бензин - более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, это произошло благодаря тому, что Верховная рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%.

"Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 15 марта приняла закон об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7% (№ 7137-д).

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Цены на бензин