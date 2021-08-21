ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Цены на руду начали падать, Кабмин должен позаботиться о поддержке добывающего сектора, - эксперт

Новина українською →
Киев , Суббота 21 августа 2021 15:35
Цены на руду начали падать, Кабмин должен позаботиться о поддержке добывающего сектора, - эксперт Фото: цена на руду начала падать (flickr)
Автор: РБК-Украина

То, что цены на руду падают после роста - нормальная мировая практика, поэтому правительство должно не перекрывать бизнесу кислород, а позаботиться о его поддержке.

Об этом заявила Ксения Оринчак, исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины.

"Вообще весь добывающий сектор подпадает под риски колебания цен. Потому что есть сырье, которое покупается не на бирже. И это постоянный риск как для бизнеса, так и для государства", - объясняет Оринчак.

Именно поэтому, по ее убеждению, формирование ренты на руду с учетом ее стоимости на международных биржах может дать не прибыль в бюджет, а наоборот - потери.

"Если мы будем это привязывать (к биржевым ставкам, - ред.) и еще увеличивать налоги, то, безусловно, будет терять и государство, будет терять и безнес. Нам главное в этом разрезе не топить бизнес, а помогать ему", - подчеркнула она.

Оринчак также убеждена, что в ситуации, когда идет ценовой спад, государство должно не перекрывать воздух украинским компаниям.

"Эти компании делают доброе дело - заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это, опять же - бюджет и налоги", - резюмировала Оринчак.

Как известно, после скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и на металлургическую продукцию.

Так, в этот четверг на азиатских рынках фьючерсы на руду с 62%-ным содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10% - до $134 за тонну. Это минимум за последние 8 месяцев.

Комментируя ситуацию с ценами, экономист Борис Кушнирук отметил, что теперь перед украинской властью стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, а вместе с ней может обвалиться и курс гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины
NEWS
Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину
Участники саммита Крымской платформы начали прибывать в Украину
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского