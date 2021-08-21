Цены на руду начали падать, Кабмин должен позаботиться о поддержке добывающего сектора, - эксперт

То, что цены на руду падают после роста - нормальная мировая практика, поэтому правительство должно не перекрывать бизнесу кислород, а позаботиться о его поддержке.

"Вообще весь добывающий сектор подпадает под риски колебания цен. Потому что есть сырье, которое покупается не на бирже. И это постоянный риск как для бизнеса, так и для государства", - объясняет Оринчак.

Именно поэтому, по ее убеждению, формирование ренты на руду с учетом ее стоимости на международных биржах может дать не прибыль в бюджет, а наоборот - потери.

"Если мы будем это привязывать (к биржевым ставкам, - ред.) и еще увеличивать налоги, то, безусловно, будет терять и государство, будет терять и безнес. Нам главное в этом разрезе не топить бизнес, а помогать ему", - подчеркнула она.

Оринчак также убеждена, что в ситуации, когда идет ценовой спад, государство должно не перекрывать воздух украинским компаниям.

"Эти компании делают доброе дело - заводят в страну валюту и дают рабочие места. А это, опять же - бюджет и налоги", - резюмировала Оринчак.

Как известно, после скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и на металлургическую продукцию.

Так, в этот четверг на азиатских рынках фьючерсы на руду с 62%-ным содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10% - до $134 за тонну. Это минимум за последние 8 месяцев.

Комментируя ситуацию с ценами, экономист Борис Кушнирук отметил, что теперь перед украинской властью стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, а вместе с ней может обвалиться и курс гривны.