Ціни на руду почали падати, уряд має подбати про підтримку видобувного сектору, - експерт

Те, що ціни на руду падають після зростання - нормальна світова практика, тож уряд має не перекривати бізнесу кисень, а подбати про його підтримку.

"Взагалі весь видобувний сектор підпадає під ризики коливання цін. Тому що є сировина, яка купується не на біржі. І це постійний ризик як для бізнесу, так і для держави", - пояснює Орінчак.

Саме тому, на її переконання, формування ренти на руду з урахуванням її вартості на міжнародних біржах може дати не прибуток до бюджету, а навпаки - втрати.

"Якщо ми будемо це прив’язувати (до біржових ставок, - ред.) і ще збільшувати податки, то, безумовно, буде втрачати і держава, буде втрачати і безнес. Нам головне в цьому розрізі не топити бізнес, а допомагати йому", - підкреслила вона.

Орінчак також переконана, що у ситуаціі, коли йде ціновий спад, держава повинна не перекривати повітря українським компаніям.

"Ці компаніі роблять добру справу - заводять в країну валюту і дають робочі місця. А це, знову ж таки - бюджет і податки", - резюмувала Орінчак.

Як відомо, після стрибка цін на аграрну та металургійну продукцію, який розпочався у четвертому кварталі минулого року, спостерігається зниження попиту та цін на кукурудзу і на металургійну продукцію.

Так, у цей четвер на азійських ринках ф'ючерси на руду з 62% -ним вмістом заліза в Сінгапурі подешевшали на 10% - до $134 за тонну. Це мінімуму за останні 8 місяців.

Коментуючи ситуацію з цінами, економіст Борис Кушнірук зазначив, що тепер перед українською владою стоїть завдання відкоригувати річні фінансові плани з урахуванням того, що експортна виручка значно впаде, а разом з нею може обвалитися і курс гривні.