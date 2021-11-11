Цены на проезд во Львове планируют повысить: названы тарифы

Во Львове городской совет выдвинул на общественное обсуждение проект по повышению стоимости проезда и проездных абонементов в общественном транспорте города. Так, речь идет о введении единого электронного билета стоимостью 10 грн с возможностью пересадки на 40 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
В частности, изменение тарифов на проезд связывают с переходом всего общественного транспорта на автоматизированную систему оплаты проезда.
Таким образом, в случае введения единого электронного билета на весь общественный транспорт, пассажиры смогут, например, пересаживаться с трамвая на автобус или наоборот в течение 40 минут, а также использовать различные виды абонементов.
Цены на проезд в общественном транспорте Львова могут установить на уровне:
Вместе с тем штраф за неоплаченную поездку составит 200 грн.
Также одно место багажа может стоить 10 грн (речь идет о чемоданах или коробках 60х40х20 см, длинномерные предметы свыше 150 см).
Стоимость абонементов на проезд предлагается установить на следующем уровне:
Кроме того, туристические абонементы могут стоить:
При этом предлагается бесплатный проезд для школьников по льготной карте на 60 поездок в месяц. Однако только во время учебного года, на летние каникулы цена за проезд составит 10 грн.
Пенсионеры могут получить карточку "ЛеоКарт", которая предусматривает 60 бесплатных поездок в месяц.