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Цены на проезд во Львове планируют повысить: названы тарифы

Автор: Мария Кучерявец

Во Львове городской совет выдвинул на общественное обсуждение проект по повышению стоимости проезда и проездных абонементов в общественном транспорте города. Так, речь идет о введении единого электронного билета стоимостью 10 грн с возможностью пересадки на 40 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

В частности, изменение тарифов на проезд связывают с переходом всего общественного транспорта на автоматизированную систему оплаты проезда.

Таким образом, в случае введения единого электронного билета на весь общественный транспорт, пассажиры смогут, например, пересаживаться с трамвая на автобус или наоборот в течение 40 минут, а также использовать различные виды абонементов.

Цены на проезд в общественном транспорте Львова могут установить на уровне:

  • разовый электронный билет с возможностью пересадки в течение 40 минут - 10 грн;
  • разовый бумажный билет, приобретенный у водителя, без возможности пересадки - 15 грн;

Вместе с тем штраф за неоплаченную поездку составит 200 грн.

Также одно место багажа может стоить 10 грн (речь идет о чемоданах или коробках 60х40х20 см, длинномерные предметы свыше 150 см).

Стоимость абонементов на проезд предлагается установить на следующем уровне:

  • на 30 дней - 420 грн;
  • на 90 дней - 1200 грн;
  • на 180 дней - 2200 грн;
  • на 365 дней - 3650 грн;
  • студенческий абонемент на 30 дней по карте "ЛеоКарт" - 210 грн;
  • студенческий абонемент на 180 дней - 1100 грн.

Кроме того, туристические абонементы могут стоить:

  • на 1 день - 35 грн;
  • на 2 дня - 60 грн;
  • на 3 дня - 80 грн;
  • на 7 дней - 200 грн.

При этом предлагается бесплатный проезд для школьников по льготной карте на 60 поездок в месяц. Однако только во время учебного года, на летние каникулы цена за проезд составит 10 грн.

Пенсионеры могут получить карточку "ЛеоКарт", которая предусматривает 60 бесплатных поездок в месяц.

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Львов