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Цены уже очкуют! Биг Блэк Фрайдэй в Цитрусе

 

Период максимального сейла точно ждали не меньше, чем премьеру «Дома Гуччи» и нового «Человека-паука»! Ведь Черная пятница – это самое выгодное время для всех необходимых, и не очень, покупок.

Обращаем внимание на обвал цен в Цитрусе, с которым вам придется готовить самую большую сумку для выгодных покупок! К слову, в Цитрусе уже показали, какого размера сумка для шопинга понадобится в этом году.

Чернее не бывает: залетайте на самый скидочный сейл

Первое, что нужно знать: есть ровно неделя, до 29 ноября, чтобы «обчистить» все магазины и склады самой крупной сети гаджетов и аксессуаров!

А выгода до 77% на все категории товаров сети – супер-аргумент для покупок именно сейчас.

Если же говорить про максимальную выгоду, то с Цитрус Обменом можно дешево приобрести, например, новенький смартфон, с выгодой до 90% от стоимости нового товара!

Топ 10 товаров для Биг-покупок

Биг-люди точно знают, чего хотят! Делимся подборкой самых хитовых товаров этой осени, на которые цены очкуют до 29 ноября:

Больше гаджетов Биг Блэк Фрайдэй смотрите на официальном сайте Цитруса, а также подписывайтесь на Telegram-канал, страницы в Instagram и Facebook.

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