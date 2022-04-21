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Цены на нефть выросли в ожидании эмбарго ЕС на поставки из России

Фото: Нефть дорожает в ожидании эмбарго на поставки из РФ
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в четверг, 21 апреля укрепились на фоне нестабильной торговли накануне. На первый план вышли опасения по поводу предложения из-за возможного запрета Европейского союза (ЕС) на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,91% до 107,77 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,84%, до 103,05 за баррель.

Аналитики говорят, что волатильность рынка, вероятно, скоро снова усилится, поскольку ЕС все еще взвешивает запрет на российскую нефть в связи с ее вторжением в Украину.

Ливия, член ОПЕК, в среду заявила, что страна теряет более 550 тысяч баррелей в день добычи нефти из-за блокады крупных месторождений и экспортных терминалов.

Между тем, черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума может выйти на полную мощность уже на этой неделе, заявил в среду министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Возобновление поставок сырой нефти КТК будет в некоторой степени компенсировано продолжающимися перебоями в поставках в Ливию и вероятностью того, что еще больше российской нефти будет вытеснено с рынка из-за запрета ЕС", - сказал Хари.

Однако рынок нефти остается напряженным из-за того, что ОПЕК+ изо всех сил пытаются достичь своих производственных целей, а запасы сырой нефти в США резко сократились на неделе, закончившейся 15 апреля.

"За ночь не так много дополнительных новостей, и дальнейшая траектория на самом деле зависит от того, присоединятся ли другие страны к Великобритании/США в запрете на импорт российской нефти", - отметил управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Нефть