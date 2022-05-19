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Цены на нефть возобновили рост на фоне повышения спроса и ожидаемого эмбарго ЕС

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Токио, Четверг 19 мая 2022 08:29
Цены на нефть возобновили рост на фоне повышения спроса и ожидаемого эмбарго ЕС Фото: цены на нефть возобновили рост (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в четверг, 19 мая, восстановившись после потерь, в надежде, что запланированное ослабление ограничений в Шанхае может улучшить спрос на топливо. Однако сохраняющиеся опасения по поводу дефицита мировых запасов перевешивают опасения относительно замедления экономического роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,4%, до 110,64 долларов за баррель после падения более чем на 1 доллар в начале сессии. Июльские фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 1,5%, до 108,50 долларов за баррель. Обе контракта упали примерно на 2,5% в среду.

"Спад на Уолл-стрит испортил настроение в начале торгов, поскольку он подчеркнул опасения по поводу ослабления потребления и спроса на топливо", - сказал Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам из Rakuten Securities.

Азиатские акции в четверг реагировали на резкую распродажу на Уолл-стрит, поскольку инвесторы были обеспокоены ростом мировой инфляции, политикой Китая по борьбе с COVID-19 и войной России против Украины.

"Тем не менее, нефтяные рынки сохраняют тренд, поскольку ожидаемый запрет Европейского союза на импорт российской нефти, как ожидается, приведет к дальнейшему сокращению мировых поставок", - сказал Йошида.

Европейский союз в этом месяце предложил новый пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Это будет включать полный запрет на импорт нефти через шесть месяцев, но меры еще не приняты, и Венгрия является одним из самых ярых критиков этого плана.

Европейская комиссия обнародовала в среду план стоимостью 210 млрд евро, чтобы Европа перестала полагаться на российские ископаемые виды топлива к 2027 году и использовала разворот от Москвы для ускорения перехода на зеленую энергию.

Кроме того, запасы сырой нефти в США сократились на прошлой неделе, что является неожиданным спадом, поскольку нефтеперерабатывающие заводы нарастили объемы производства в ответ на ограниченные запасы продукции и почти рекордный экспорт, что привело к тому, что цены на дизельное топливо и бензин в США достигли рекордного уровня.

Использование производственных мощностей как на восточном побережье, так и на побережье Мексиканского залива превышало 95%, что приближало эти НПЗ к максимально возможной производительности.

В Китае инвесторы внимательно следят за планами самого густонаселенного города страны, Шанхая, по ослаблению ограничений с 1 июня, что может привести к восстановлению спроса на нефть у крупнейшего в мире импортера сырой нефти.

Стивен Иннес из SPI Asset Management сказал, что новость о том, что Шанхай планирует постепенно возобновить движение общественного транспорта с 22 мая, является позитивной для риска и поддерживает цены на нефть.

Ранее в Минфине США заявили о намерении предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть. Это должно стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго.

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