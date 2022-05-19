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Ціни на нафту відновили зростання на тлі підвищення попиту і очікуваного ембарго ЄС

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Токіо, Четвер 19 травня 2022 08:29
Ціни на нафту відновили зростання на тлі підвищення попиту і очікуваного ембарго ЄС Фото: ціни на нафту відновили зростання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли в четвер, 19 травня, відновившись після втрат, в надії, що заплановане ослаблення обмежень в Шанхаї може поліпшити попит на паливо. Однак побоювання з приводу дефіциту світових запасів переважують побоювання щодо уповільнення економічного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,4%, до 110,64 доларів за барель після падіння більш ніж на 1 долар на початку сесії. Липневі ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 1,5%, до 108,50 доларів за барель. Обидві угоди впали приблизно на 2,5% у середу.

"Спад на Уолл-стріт зіпсував настрій на початку торгів, оскільки він підкреслив побоювання з приводу ослаблення споживання і попиту на паливо", - сказав Сатору Йошида, аналітик з сировинних товарів з Rakuten Securities.

Азіатські акції в четвер реагували на різкий розпродаж на Уолл-стріт, оскільки інвестори були стурбовані зростанням світової інфляції, політикою Китаю по боротьбі з COVID-19 і війною Росії проти України.

"Тим не менш, нафтові ринки зберігають тренд, оскільки очікувана заборона Європейського Союзу на імпорт російської нафти, як очікується, призведе до подальшого скорочення світових поставок", - сказав Йошида.

Європейський союз Цього місяця запропонував новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Це включатиме повну заборону на імпорт нафти через шість місяців, але заходи ще не прийняті, і Угорщина є одним з найбільш затятих критиків цього плану.

Європейська комісія оприлюднила в середу план вартістю 210 млрд євро, щоб Європа перестала покладатися на російські викопні види палива до 2027 року і використовувала розворот від Москви для прискорення переходу на зелену енергію.

Крім того, запаси сирої нафти в США скоротилися минулого тижня, що є несподіваним спадом, оскільки нафтопереробні заводи наростили обсяги виробництва у відповідь на обмежені запаси продукції і майже рекордний експорт, що призвело до того, що ціни на дизельне паливо і бензин в США досягли рекордного рівня.

Використання виробничих потужностей як на східному узбережжі, так і на узбережжі Мексиканської затоки перевищувало 95%, що наближало ці НПЗ до максимально можливої продуктивності.

У Китаї інвестори уважно стежать за планами найбільш густонаселеного міста країни, Шанхая, щодо ослаблення обмежень з 1 червня, що може привести до відновлення попиту на нафту у найбільшого в світі імпортера сирої нафти.

Стівен Іннес з SPI Asset Management сказав, що новина про те, що Шанхай планує поступово відновити рух громадського транспорту з 22 Травня, є позитивною для ризику і підтримує ціни на нафту.

Раніше в Мінфіні США заявили про намір запропонувати європейським країнам ввести мита на російську нафту. Це має стати швидшою альтернативою прямому нафтовому ембарго.

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