Цены на нефть упали ниже 63 долларов впервые с февраля

Цены на нефть североморской марки Brent продолжают снижение в пятницу, 31 мая, после резкого падения днем ранее, впервые с 13 февраля опустившись ниже уровня 63 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Утренние торги начинались со снижения стоимости августовских фьючерсов на нефть марки Brent до 63,17 доллара за баррель, однако днем цены укрепились на отметке 63,66 доллара. Вечером 31 мая начала падать, опустив цену до отметки 62,52 доллара.

Последний раз отметки ниже 63 долларов нефть достигала 13 февраля, тогда котировки упали до отметки 62,69 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, нефть дешевеет из-за опасений, связанных с США, в том числе с обещаниями президента Дональда Трампа ввести тариф на товары из Мексики и с торговым противостоянием Америки и Китая. Reuters уточняет, что Мексика является одним из главных торговых партнеров США и крупным поставщиком сырой нефти.



Ранее сообщалось, что вслед за Brent дешевеет и североамериканская смесь WTI. Впервые c марта она опустилась ниже 55 долларов за баррель.