Цены на нефть снизились до минимума за полгода

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Brent опустилась ниже 59 долларов/баррель

Цены на нефть опустились до минимума за полгода: так, цена Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель. Об этом сообщает издание Enkorr.

Так, в фокусе рынка остается потенциальный ущерб мировой экономике и спросу на топливо из-за усиливающегося торгового спора между Китаем и Соединенными Штатами Америки. При этом Эр-Рияд стремится переключить внимание инвесторов на ситуацию в Персидском заливе и остановить падение цен.

В частности, стоимость барреля октябрьской нефти Brent 7 августа к 9:25 по Киеву составила 58,77 долларов (-0,29%). Баррель сентябрьской нефти WTI торговался по 53,54 доллара (-0,21%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 58,94 доллара и 53,63 доллара соответственно.

Отмечается, что цены на Brent упали более чем на 9% на прошлой неделе после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые тарифы на импорт китайских товаров.

Как писало РБК-Украина, в понедельник, 5 августа, после заявлений американского лидера Дональда трампа о новом повышении импортных пошлин на китайские товары нефть подешевела. Отмечалось, что слова Трампа перевесили опасения о перебоях в поставках нефти после захвата очередного танкера Ираном в Ормузском проливе.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне 61,17 долларов за баррель. Напомним, 1 августа Трамп пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары. Он отметил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины.

Стоит отметить, что Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновили переговоры по торговым вопросам. Это был 12 по счету раунд консультаций, который состоялся в конце июля. Однако этот раунд переговоров завершился раньше намеченного срока.