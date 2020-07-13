Ціни на нафту знижуються перед нарадою ОПЕК

Фото: нафтовий танкер (www.iea.org)

ОПЕК може зменшити обсяги скорочення видобутку

Ціни на нафту знижуються майже на 1% у понеділок, 13 липня, напередодні результатів технічного засідання ОПЕК на цьому тижні. Очікується, що картель порекомендує пом'якшити скорочення видобутку, який зараз підтримує ціни на нафту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 1,04%, до 42,79 долара за барель до 11:00 за київським часом, нафта WTI знизилася на 1,13 до 40,09 доларів за барель.

Ціни на нафту практично не змінилися минулого тижня, оскільки зростання випадків коронавірусу спонукало кілька штатів США запровадити більш жорсткі обмеження на поїздки, які можуть послабити відновлення попиту на нафту у найбільшому у світі споживачі.

Однак у п'ятницю ціни виросли більш ніж на 2% після того, як Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз попиту на нафту на 2020 рік на 400 тисяч барелів на день.

Ціни на нафту відновилися після багаторічних мінімумів квітня, коли Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію (група ОПЕК+), скоротили видобуток на рекордні 9,7 млн барелів на добу на період з травня по липень.

Об'єднаний міністерський комітет з моніторингу ОПЕК збереться у вівторок і середу, щоб рекомендувати наступний рівень скорочень після того, як дотримання в групі досягла 107% у червні, в порівнянні з 77% в травні.

Очікується, що ОПЕК і Росія знизять свою скорочення поставок до 7,7 млн барелів на добу, оскільки світовий попит на нафту відновився, а ціни відскочили назад, повідомили Reuters джерела в OPEC +.

Як повідомляло РБК-Україна, з-за падіння цін на нафту імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за перше півріччя 2020 року впав на 27% до 3,966 млрд доларів.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.