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Цены на нефть снижаются на фоне рекордных случаев Covid-19

Пятница 10 июля 2020 10:25
Цены на нефть снижаются на фоне рекордных случаев Covid-19
Фото: добыча нефти (OilNow)
Автор: Александр Белоус

Вспышка эпидемии может привести к новым карантинным мерам

Цены на нефть снижаются в пятницу, 10 июля, в связи со всплеском заражений коронавирусом в США и других странах. Инвесторы опасаются, что будут введены ограничительные меры, которые окажут давление на спрос.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,58% до 41,68 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, на WTI - на 1,87% до 38,88 долларов за баррель.

Хотя многие аналитики ожидают, что экономика и спрос на топливо восстановятся после пандемии, рекордный дневной рост случаев коронавируса в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире, вызвал обеспокоенность по поводу темпов восстановления.

"Я не предполагаю, что нефтяные трейдеры будут искать возможности для размещения значительных ставок на рынке сегодня, беря во внимание то, что цены могут продолжить падать и в выходные", - сказал Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp.

В четверг в США было зарегистрировано более 60,5 тысяч новых случаев COVID-19, что стало новым дневным рекордом, и американцам было предложено принять новые меры предосторожности. Цифра также стала самым высоким суточным показателем для всех стран, после того как вирус появился в Китае в конце прошлого года.

В Австралии правительство в пятницу рассмотрит вопрос о сокращении числа граждан, которым разрешено возвращаться в страну из-за рубежа, после того как власти распорядились о новом закрытии второго по численности населения города страны, Мельбурна.

Напомним, МВФ прогнозирует средние спотовые цены на нефть в 2020 году на уровне 36,20 долларов за баррель до 37,50 долларов в 2021 году.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

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