Цены на нефть резко выросли из-за забастовки в Норвегии

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу, 9 октября. Рост на этой неделе связан с риском того, что поставки из Норвегии могут быть сокращены до 25% из-за забастовки нефтяников.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на Brent подорожали на 0,23% до 43,44 долларов за баррель к 11:00 по киевскому времени по после роста в четверг более чем на 3%, на WTI поднялись на 0,29% до 41,31 долларов после того, как в четверг также поднялись более чем на 3%.

По обоим контрактам ожидается недельный рост примерно на 10%. Это первое повышение за три недели.

Норвежская нефтяная компания и представители профсоюзов заявили, что в пятницу они встретятся с назначенным государством посредником в попытке положить конец забастовке.

Аналитики рынка также ожидают воздействия на добычу в США урагана "Дельта", который, по прогнозам, обрушится на побережье Мексиканского залива в течение нескольких часов. К настоящему времени остановлена суточная добыча почти 1,5 млн баррелей.

"В ближайшие пару недель добыча в странах, не входящих в ОПЕК, сильно пострадает, и это будет и дальше приводить к перебалансировке нефтяного рынка", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо заявил в четверг, что худшее для нефтяного рынка позади после обвала цен и спроса в этом году из-за пандемии коронавируса.

Напомним, цены на нефть Brent упали 2 октября ниже 40 долларов на новостях о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом.

Однако цены выросли после того, как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом из больницы после лечения от COVID-19.