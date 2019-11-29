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Ціни на нафту різко обвалилися на тлі напруженості між США і Китаєм

Новини » Економіка     29.11.2019 - 20:32
Ціни на нафту різко обвалилися на тлі напруженості між США і Китаєм
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта Brent за добу подешевшала на 3,5 доларів за барель

Вартість лютневих ф'ючерсів нафти Brent 29 листопада склала 60,45 доларів за барель, це на 3,55 доларів менше, ніж було на максимумі днем раніше. Про це випливає з даних на лондонській біржі ICE.

Зазначимо, що на закритті 28 листопада вартість бареля нафти Brent складала 63.27 доларів. В ході торгів 29 листопада ціна на лютневі ф'ючерси почала падати приблизно з 16:00. Зокрема, до 19:00 ціна опустилася до 60,59 доларів. Найнижча ціна протягом дня була зафіксована в 19:20 - 60,45.

Нафту марки WTI 29 листопада також почала падати в ціні - до 55,33 доларів до 19:00.

Як відомо, у листопаді Brent і WTI показали невелике зростання на тлі очікування того, що США і Китай укладуть торговельну угоду до кінця 2019 року. Однак котирування пішли вниз на тлі того, як Пекін попередив Вашингтон про те, що прийме відповідні заходи у відповідь на американський закон про санкції за порушення прав людини в Гонконзі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 листопада, ціни на нафту виросли на 2% на тлі прогресу в торгових переговорах США і Китаю і позитивних економічних даних в обох країнах, включаючи дані по зайнятості в США і виробничої активності Китаю.

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